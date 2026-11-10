10月新生兒8,035人、年減15% 人口連34個月負成長

台灣人口連34個月負成長，內政部10日公布，10月有8,035名新生兒出生，雖然較上月增加331人，但仍較去年同期減少逾一成五，死亡人數則有1萬7,393人，是出生人數的2.16倍。截至10月底，全台人口降至2,320萬4,000人，比9月底少9,251人，比去年同期少逾10.6萬人，65歲以上長者占比升至20.79%。

10月出生人數比9月增加331人、月增4.30%，但仍比去年同期少1,423人、年減15.05%，平均每5.6分鐘才有一名嬰兒出生，折合年粗出生率為千分之4.08。從7月到10月，單月出生人數已連續四個月較去年同期減少逾一成。

死亡人數則持續增加。10月共有1萬7,393人死亡，較去年同期增加1,485人、年增9.33%，比9月增加681人、月增4.07%，平均每2.6分鐘就有一人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.82，超過出生率的兩倍。

各縣市出生率以澎湖縣千分之5.52最高，其次為雲林縣千分之5.27、花蓮縣千分之5.04；最低為基隆市千分之2.40，其次為連江縣千分之2.59、台南市千分之3.01。

死亡率最高的是屏東縣，為千分之12.76，其次為雲林縣千分之12.42、花蓮縣千分之12.25；最低為桃園市千分之6.789，其次為新竹市千分之6.793、台中市千分之7.46。

人口減少之際，老年人口已達幼年人口的1.86倍。10月底，65歲以上人口約482.4萬人，占20.79%，相當於每五人就有一名長者；0至14歲人口約259.5萬人，占11.18%；15至64歲人口約1,578.5萬人，占68.03%。

其中，台北市65歲以上人口占24.95%，接近四分之一，為全台最高；新竹縣15.59%，為全台最低。