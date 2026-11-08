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女董為33歲獨生女徵婚願交億萬家產 唯一條件：女婿「保證生兒子」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

一名在北部經營女性品牌服飾、連鎖據點遍及雙北及桃園的女老闆，坐擁逾億元資產，近日為33歲獨生女尋覓對象，條件開出「碩士以上、收入不拘、體貼專情」，甚至表示未來願將億萬家產全數交給女兒與女婿，但唯一硬性要求，是準女婿必須「保證」讓女兒生下兒子。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義表示，這名女老闆丈夫早年因病過世，獨自經營事業多年，旗下女性品牌服飾在雙北及桃園設有連鎖據點。唯一女兒國立研究所畢業後，目前在自家公司擔任經理，33歲、身高164公分，母親形容她外型亮眼、個性大方，也具經營能力，但因生活圈固定，至今未找到合適對象。

女老闆原認為，以女兒條件不需要參加相親或未婚聯誼，但遲遲沒有姻緣。後來經一名供應商推薦，得知對方伴侶曾透過美滿服務中心媒合，才帶著女兒前往了解。

徐乃義指出，女老闆表示，多年來靠自己與女兒共同經營事業，累積資產已突破億元，未來女婿收入高低並非她最在意的條件，但男方必須具備「生兒子的能力」，甚至希望對方能簽下保證，原因是亡夫一脈目前只剩女兒，希望能有人延續「陳家香火」。

女老闆也向服務中心表示，她擔心家族「斷香火」，並非單純重男輕女，而是認為自己身為媳婦，承擔著對祖先及家族傳承的責任，也擔憂未來沒有人祭祀。她甚至表示，「我不是愚婦，但這是作為媳婦在閉眼前必須完成的責任。」

徐乃義表示，服務中心並未直接否定女老闆的想法，而是先傾聽其焦慮，再逐步協助她重新思考。他也向對方說明，從現代醫學及遺傳學來看，受精卵性別具有隨機性，沒有任何人能在自然生育情況下保證「百分之百生男」，服務中心更不可能為「包生兒子」背書。

徐乃義認為，若將生下男孩作為婚姻先決條件，除了增加下一代心理壓力，也可能吸引只看中財產、表面迎合條件的對象，反而增加婚姻風險。他也建議長輩重新思考家族傳承與祭祀的意義，女兒、外孫同樣能延續對祖先的紀念，不應把生育特定性別當成婚姻條件。

美滿服務中心表示，仍會協助替女經理媒合合適對象，但也希望家長能逐步放下「必須生男」的要求，將下一代是否幸福，放在家族香火之前。

獨生女 女婿 徵婚

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