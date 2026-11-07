不曾謀面卻無條件助養 84歲許丁鑫助養9學童承諾：我會做到不在為止

雲林家扶中心目前扶助1513名學童，今天在虎尾舉辦認養人相見歡活動，84歲的許丁鑫認養年資長達48年，至今已認養9名孩子。他因童年家境困苦，深知貧困學童求學不易，投入認養至今未曾間斷，更承諾「會一直認養到自己不在了為止。」

許丁鑫說，他出生於嘉義太保農家，童年家境不好，求學期間必須半工半讀貼補家用，歷經一番辛苦才順利考進公家機關工作。雖然自己逐漸站穩腳步，但想到社會上仍有許多孩子因家庭經濟困難，面臨求學與生活壓力，總會想起自己曾經走過的艱苦歲月，因此決定加入家扶中心認養行列，希望讓孩子少一點負擔、多一點機會，48年來已陸續認養9名孩子，他承諾只要還有能力，就會繼續做下去，直到自己不在了為止。

另一名75歲認養人李麗珍，也已持續認養18年。她表示，母親當年解嚴後曾返大陸探親，看到當地生活環境貧困，便伸出援手提供經濟資助，受到母親影響，她在國營事業退休前便投入家扶認養，希望將這份善念傳承下去。

就讀護理專科學校受助學生蔡同學感謝認養人長期提供經濟協助，讓她減輕生活負擔，不必花太多時間打工，能更專心投入課業。未來希望朝精神科領域發展，運用所學服務更多需要幫助的人，將這份溫暖延續下去。

雲林家扶中心督導王耀慶表示，孩子成長過程需要穩定的陪伴與支持，每年舉辦認養人相見歡，就是希望讓認養人與孩子有機會面對面交流，延續彼此情誼，也讓孩子在愛與關懷中健康成長、勇敢追逐夢想。