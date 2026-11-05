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考試不及格...女兒遭父親「薑罰」！ 勵馨：恐涉性侵 主管機關應調查

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
一名母親在臉書社團匿名發文，指女兒因成績退步，遭父親以藤條打屁股，甚至施以「薑罰」，引發外界擔憂孩子可能遭性虐待。示意圖，圖／AI生成
一名母親在臉書社團匿名發文，指女兒因成績退步，遭父親以藤條打屁股，甚至施以「薑罰」，引發外界擔憂孩子可能遭性虐待。示意圖，圖／AI生成

一名母親在臉書社團匿名發文，指女兒因成績退步，遭父親以藤條打屁股，甚至施以「薑罰」，引發外界擔憂孩子可能遭性虐待。勵馨基金會執行長王玥好表示，如果文中的「薑罰」確實涉及將異物塞入兒少私密部位，恐已涉及性侵害，對孩子造成的傷害不亞於性器官侵入，不能以管教為由合理化，呼籲主管機關應主動調查。

近日有網友在臉書社團「家有中學生」匿名發文，表示自己因工作經常不在家，女兒由丈夫照顧，近期女兒因考試多科不及格、抄寫作業及頂嘴，遭父親以藤條打屁股，還施以「薑罰」。

據悉，「薑罰」恐涉及將生薑塞入肛門或私密處，讓不少網友擔憂文中的女兒已遭受嚴重性虐待。不過，原始貼文已刪除，目前尚無法確認「薑罰」是否為筆誤，或確實發生相關行為。

王玥好說，亞洲家長常以「管教」為名，實質對孩子施加暴力，而孩子在成長階段難以辨識父母的管教屬於虐待、不當管教，還是合理約束？因此，學校老師、社工、醫師等專業人員扮演重要角色，若發現孩子身上有不尋常傷勢，或出現疑似遭受性侵害的徵兆，就應提高警覺並依法通報。

王玥好表示，無論是打屁股或打身體其他部位，都不能因為家長宣稱「管教」，就忽略可能造成的傷害。尤其臀部屬於隱私部位，若涉及羞辱、強迫或異物侵入，都已經對孩子造成傷害。

她指出，若家長因為缺乏親職知識而採取不當管教，可透過親職教育及輔導改善；但若涉及蓄意虐待、羞辱或性侵害，就必須進一步評估兒少安全，必要時啟動保護安置。不同情節需要採取不同程度的保護措施，不能一概視為家庭內部管教問題。

針對網傳的「薑罰」，王玥好強調，若確實涉及將異物侵入未孩子的私密部位，可能構成性侵害，相關法律責任也會依被害人年齡、具體行為及情節而有所不同。尤其未滿十四歲兒少受到侵害，恐違反兒少性剝削條例，法律可加重處分，其侵害行為不能因為行為人是父母，就認為只是家庭管教，同樣會受罰。

據了解，「家中有中學生」的社群管理員對此案已主動通報。王玥好說，這是值得肯定的做法。家庭內的兒少受虐案件往往不容易被外界發現，尤其當疑似加害者是父親，而發現異狀的人是母親時，母親可能因為必須指控自己的丈夫，陷入情感及家庭關係的兩難，導致通報更加困難。

台灣兒少虐待是否日益嚴重？王玥好表示，近年相關通報數量大致持平，但通報數增加或減少，未必能直接反映實際虐待情況。過去曾有一段時間通報量上升，可能是社會對兒少保護的關注提高，更多人開始意識到某些管教方式不恰當，因此願意通報，不能直接解讀為虐待事件增加。

王玥好指出，台灣推動兒少保護責任通報已有20、30年，多數教師、社工及醫療人員都接受過相關訓練，對疑似虐待事件已有一定敏感度，但仍無法保證所有孩子都能被及時發現及保護。社會對體罰及管教仍存在不同價值觀，如何讓更多人辨識不當對待、願意主動通報，仍是兒少保護的重要課題。

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