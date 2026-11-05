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嫁農家變免費勞工？媳被逼下田「補助全歸婆家」 網怒指委屈根源是他

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，自己明明有正職工作，卻被婆家要求下田務農。 圖／AI生成
一名人妻抱怨，自己明明有正職工作，卻被婆家要求下田務農。 圖／AI生成

嫁進農家就得免費幫忙種田？近日一名人妻在臉書社團抱怨，自己明明有正職工作，卻被婆家要求下田務農，其他子女都不用幫忙，只有她被當成勞動力使喚。更讓她委屈的是，遇到天災造成農作物損失時，政府發放的農業補助款也全由婆家拿走，她不僅拿不到任何補償，還經常被嫌做不好，甚至被反問「那娶妳是幹嘛的？」貼文曝光後引發網友怒火，紛紛將矛頭指向丈夫，直言「妳先生的軟弱才是妳痛苦的來源」。

媳婦有正職還被逼務農 拒絕竟遭嗆「娶妳幹嘛」

一名人妻近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文訴苦，表示自己嫁進務農家庭後，竟被要求接下婆家的農事工作，明明家中還有其他子女，卻只有她必須幫忙，讓她感到相當不公平。

原PO透露，自己並非沒有工作，而是婆家要求她除了原本的工作之外，還必須抽空下田幫忙。更讓她難以接受的是，婆家甚至對外宣稱，因為怕她太無聊，才讓她一起務農，完全忽略她原本就有自己的工作與生活。

她表示，自己曾明確告知婆家不願意繼續務農，沒想到對方竟回嗆「那娶妳是幹嘛的？」讓她相當傻眼。更無奈的是，不做會被責怪，做得不夠好也會被嫌棄，讓她長期累積不少委屈。

務農辛苦卻拿不到補助 婆家其他子女免幫忙

除了勞動分配不公平，農業補助款的歸屬也讓原PO難以釋懷。她指出，政府有時會因天災造成農業損失而提供補助，但即使自己實際參與務農，補助款仍全數由婆家領走，讓她忍不住感嘆，辛苦的是自己，領錢的卻是別人。

原PO坦言，自己也明白農地屬於長輩所有，但真正讓她感到不平衡的，是婆家其他子女都能置身事外，只有她被要求承擔農務。

她進一步透露，婆家總以女兒做不了、其他兒子叫不動為由，讓其他子女免於下田，卻對她百般要求，甚至嫌她做事不夠勤快，讓她直呼「把我當男人這樣操」。

面對妻子的抱怨，丈夫則認為，既然農地屬於父母，長輩也沒有打算分產，補助款不願拿出來分享，他們也無可奈何。

然而，這番回應並未讓原PO釋懷，反而更加深她的不滿，認為自己不僅被要求付出勞力，還得承受婆家的批評，卻始終得不到公平對待，直言「我就是這樣覺得很委屈，一直放不下」。

網友怒轟老公不挺妻 勸別再當免費勞工

貼文曝光後，隨即掀起網友熱烈討論，不少人認為，問題不只出在婆家的態度，更在於丈夫未能替妻子發聲，紛紛留言「妳先生的軟弱才是妳痛苦的來源，還是妳先生和婆家同陣線一起壓榨妳？」、「妳的委屈是妳先生帶給妳的，離開就能放下了」、「有『無山小鹿用』的老公，才有『受委屈』的老婆」。

也有人認為，婆家似乎將媳婦視為理所當然的勞動力，痛批「什麼年代還被PUA」、「感覺妳另一半只是為了有多的勞動力才娶妳進門」，甚至有人建議原PO考慮離婚，別再繼續委屈自己。

不過，也有同樣嫁進務農家庭的網友分享經驗，認為原PO可以選擇拒絕，直言「媳婦不去，誰能拿媳婦怎麼樣！」即使被鄰居或親戚說閒話，也不需要放在心上。

另有人勸原PO，不必為了維持好媳婦的形象而犧牲自己，「名聲是能吃還是能幹什麼用，要說就讓他們去說，又不會痛」，認為她應該替自己設下界線，而不是一味忍受不合理的要求。

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