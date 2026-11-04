身家破億婆婆放話「分房產看媳婦表現」！尪勸假裝演戲妻氣炸 民法揭繼承順位

台灣家庭婆媳關係與長輩財產分配，往往是引爆家族衝突的導火線。一名女網友在Dcard發文訴苦，指出年逾70歲的婆婆名下擁有多處房產、早已實現財富自由，三個兒子私下也都期盼能分得家產。

婆婆放話「分家看表現」嫌二媳婦不如大嫂

不料婆婆日前竟向老公開出條件，直言三個兒子都很孝順，「將來家產怎麼分，就看3個媳婦的表現」，甚至嫌原po不夠貼心、買東西沒想到她。老公得知後，竟要求原po「就算假裝也要去獻殷勤討好」。

原po透露，大媳婦從事服務業，個性熱絡會說好聽話，買手搖飲時常會貼心帶一杯給婆婆，因此深得歡心。相較之下，婆婆認為原po與她互動冷淡，常是婆婆先開口打招呼，買東西從沒想到長輩，因而心生不滿。

尪勸假裝獻殷勤「房子妳也會住」 人妻炸鍋拒演

老公為此私下向原po施壓，甚至直言「房子妳將來也會住到，所以跟妳有關係，就算只是假裝的也沒差」。這番話讓原po徹底炸鍋，憤怒表示分家產本是夫家的事，為什麼自己要踐踏自尊演戲？

貼文曝光後，有人認為，「職場看老闆客戶臉色才多少薪水？為了房產稍微演一下當兼職打工絕對划算」、「 現在裝清高不演，等最後遺產全被大伯、小叔分走，夫妻倆保證天天吵架」、「如果老公真的想爭，直接把買來的禮盒、飲料算在老婆名下就好」。

不過也有人直言，「婆婆只是在享受三個媳婦爭相服侍的優越感」、「演了幾十年如果最後老人家全捐出去或變卦，誰能負責」、「尊嚴不能用錢買，自己有手有腳能賺錢，何必為了不確定的餅委曲求全去當奴才」。

法律真相揭曉！誰能實質繼承遺產與房產？

事實上，依據台灣《民法》相關規定，長輩過世後的法定繼承順位與財產歸屬有嚴格規定。

1. 法定繼承人順序（民法第 1138 條）

配偶為「當然繼承人」，除了配偶以外，遺產依下列順序繼承：

第一順位：直系血親卑親屬（子女、養子女；若子女先於父母過世，則由孫子女代位繼承）。

第二順位：父母。

第三順位：兄弟姊妹。

第四順位：祖父母。

2. 媳婦是「姻親」，依法完全沒有繼承權

媳婦不在法定繼承人之列： 不管侍奉多盡心，除非婆婆生前透過預立遺囑進行「遺贈」，否則媳婦在法律上無權直接分配婆婆的任何一筆遺產。

3. 媳婦什麼情況下才可能「間接」分到房產？

生前直接贈與／預立遺贈：婆婆生前透過過戶或在有效遺囑中明載遺贈給媳婦（但仍受特留分限制）。

老公先過世：若老公不幸先於媳婦離世，日後轉變為媳婦與子女繼承老公名下的財產（含其當年繼承自婆婆的遺產）。

夫妻生前約定或加名登記：老公順利繼承長輩房產後，自願將產權過戶或加名贈與給太太。