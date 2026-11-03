夫妻吵架別踩雷 心理師點名「1句口頭禪」最傷人：恐摧毀感情

夫妻吵架時，有些話最好別說出口。日媒《PRESIDENT Online》報導，臨床心理師茱莉．史密斯（Julie Smith）提醒，伴侶爭執時，最忌諱為了爭輸贏而貶低對方，尤其是「你每次都這樣」等指責，可能逐漸摧毀多年感情。

史密斯指出，例如伴侶忘記收杯子，就指責「你每次都不收杯子」、「你從來都不幫忙」，把單次失誤擴大成一貫的缺點，甚至否定對方過去的努力，讓伴侶覺得做再多都不被肯定。

另一種傷害感情的說法，則是否定對方的情緒。像是「你怎麼會這樣想？太奇怪了吧」，可能讓伴侶覺得自己的感受不被接受，甚至不願再表達心情。史密斯提醒，理解對方不代表認同對方，重要的是先聽完對方的想法，而非急著反駁。

史密斯建議，當情緒快失控時，可以先暫停對話，冷靜後再溝通，也不必為了證明自己正確而翻舊帳、刻意羞辱對方。不過，不爭輸贏不代表凡事忍讓，雙方仍應表達需求，共同尋找解決方法。

她也提醒，想說出傷人的話時，不妨先問自己：「我是想結束這段關係，還是讓關係變得更好？」別為了一時痛快，毀掉多年建立的信任。