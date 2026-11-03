人妻暈船男網友「歌聲很讚」 網開罵：婚姻快毀了還在那邊很好聽

一名女網友在Dcard發文，表示自己結婚10年、育有2名孩子，最近卻在唱歌交友App認識一名男網友，對方歌聲太好聽，讓她忍不住「暈船」，但想到自己已婚，又擔心越陷越深，只好上網求助：「請來罵醒我！」

原PO表示，自己很喜歡唱歌，但丈夫不愛唱歌，也不會陪她去KTV，加上婚後忙著照顧小孩，鮮少有朋友能一起唱歌。最近重新下載唱歌交友App，透過對唱功能認識一名男網友，兩人互相關注後開始聊天，沒想到對方的歌聲讓她相當著迷，直呼「完全就是我的菜」。

她透露，雖然男網友說話的聲音普通，唱歌卻非常好聽，甚至曾在KTV錄音給她聽，讓她更加心動。兩人已經聊了好幾天，對方還曾提出一起唱歌、吃飯的邀約，但她至今仍未坦承已婚身分。

至於婚姻現況，原PO坦言，與丈夫的生活幸福卻平淡，丈夫每天哄完小孩，就會到隔壁房間打電腦，直到深夜才結束，很少陪伴她。如今突然遇到讓自己心動的人，讓她不知所措，也考慮主動坦承已婚，退回單純的網友關係，「這樣他或許就對我沒興趣了，也不要浪費彼此時間」。

貼文曝光後，不少網友勸她及早斷聯，「妳的婚姻都快被妳毀了，還在那邊很好聽」、「他可以給妳一時的快樂，不能給妳穩定的將來」、「想想小孩吧」。

也有人指出，婚姻生活缺乏新鮮感，確實容易被新認識的人吸引，但應先處理夫妻間的問題，「就先忍痛跟對方斷聯吧，繼續發展下去一定會出問題，跟老公相處的問題也不要再拖了」、「生活沒有新鮮跟刺激，遇到讓妳覺得有趣的人事很容易陷入，快把自己拉回來，除非妳想離婚」。