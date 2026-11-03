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生育補助再加碼也不心動 年輕女性吐心聲：先把自己過好比較重要

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
現代女性「追求自由、不生小孩」，將人生的主導權拿回自己手中，享受舒適的單身生活或是當頂客族。聯合報系資料照
現代女性「追求自由、不生小孩」，將人生的主導權拿回自己手中，享受舒適的單身生活或是當頂客族。聯合報系資料照

政府為搶救少子化危機，持續加碼生育津貼、育兒補助及托育政策，真的能打動年輕人嗎？兩名年輕女性對於現行的政策，坦言即使有再多生育誘因，仍難改變不生育的想法。「目前生活很自在，養育孩子會犧牲個人時間。」且目前照顧孩子的責任，大多仍落在女性身上，家庭難以達到分工，養毛孩簡單多了。

「生育養育不是經濟問題，是真的不想改變現在的生活狀態。」劉小姐說，目前生活過得很好，能自由安排旅遊、休閒活動及日常行程，一旦有了孩子，時間勢必受到壓縮，生活也會受到限制。生育帶來的吸引力，遠遠不足以放棄現有的自由，快樂比較重要。

近年政府不斷加碼各類生育及育兒津貼，眼見金額不斷增加，劉小姐也不曾為此動心，直言「不知道生小孩要幹嘛。」她認為，少子化是許多國家共同面臨的現象，人口減少未必全然是壞事。不過，隨著出生人口減少、未來勞動力不足，確實擔心年老後的生活照護，已經提早存錢為自己打算，而非將養兒育女視為老年保障。

相較於劉小姐重視個人自由，在公關公司任職的黃小姐，在意的是生育對女性職涯及家庭的經濟衝擊。她認為，政府雖提供不少補助，但多數只能減輕特定階段的負擔，孩子成長過程中的教育、居住及生活開銷，仍須由家庭長期承擔。

「很多女性的人生規畫、事業或生活都會因生子而被打亂。」黃小姐指出，生育對女性尤其不友善，從懷孕、生產到後續照顧孩子，都可能影響原有的人生規畫。尤其台灣家庭的底層意識，多期待女性負責接送及照顧孩子，男性則繼續投入職場發展，從核心價值就已經形成不對等的育兒負擔。

黃小姐說，因為丈夫是獨子，難免面臨傳統家庭觀念的壓力，家中多少期待能生一個孩子。但她觀察，不同地區的生活成本與生育氛圍，確實可能影響決定。相較於台北高昂的生活開銷，若住在夫家嘉義，加上地方政府的育兒補助，確實比較願意考慮生育。

黃小姐說，目前收入也會用於出國旅遊及個人生活，除非未來整體育兒環境明顯改善，否則很難單靠補助改變生育決定，「先把自己過好比較重要。」

生育補助 補助 女性 少子化 育兒津貼

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