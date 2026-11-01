快訊

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

聽新聞
0:00 / 0:00

無鼻症男童上學被圍觀 陽光入校促臉部平權與接納

中央社／ 台北1日電

9歲宸寶（化名）罹患先天性無鼻症，去學校常被圍觀，經陽光基金會派員到校園進行臉部平權宣導，如今他不僅擁有好朋友，更逐漸學會自在面對他人目光。

宸寶罹患極少見的先天性無鼻症，必須仰賴氣切管維持呼吸。媽媽產後得知孩子狀況，一度陷入震驚與自責，日日以淚洗面，幸好家人始終陪伴在旁，婆婆一句「孩子相信妳做得到，我們要更有勇氣去接受他」，給了她莫大支持，也選擇勇敢面對。

到了幼兒園就學年齡，宸寶曾因特殊照護需求遭幼兒園婉拒入學，也一度因外貌差異成為同儕圍觀的對象。幸好在陽光基金會社工協助下，從宸寶就讀的幼兒園至國小分班的各個階段，持續安排社教人員到校園進行臉部平權宣導課程，協助師生認識顏面差異、帶領孩子學習同理。

宸寶媽媽表示，宣導後宸寶不再被人圍觀，與同學互動更自然融洽。在陽光心理師陪伴下，小小年紀的他逐漸懂得表達內心感受、建立與人互動的信心。如今宸寶已不再是那個害怕陌生目光、躲在房間的小男孩，他不僅能熟練照顧自己，在學校也擁有自己的好朋友與自在的學習環境。

陽光基金會執行長舒靜嫻近日透過新聞稿表示，陽光每年陪伴超過400名燒傷及顏損兒少，提供生理復健、心理支持及校園宣導等服務。當社會大眾減少異樣眼光與標籤，多一分同理與尊重，孩子就能少一分不安、多一分自信心。

舒靜嫻表示，希望幫助孩子從害怕被注視到安心做自己，從退縮不安到重拾自信，期盼社會大眾成為孩子和家庭的堅實後盾，一同溫柔守護每名陽光孩子健康成長，並邀請社會大眾捐款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務」。

平權 幼兒園 校園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

調查：幼教親師溝通 學習期待不同是主要盲點

信誼「幼兒園親師關係現況」調查 三成父母不溝通最易釀親師大戰

吃得營養、學得舒適、游得安心！台中多元教育政策陪伴孩子成長

相關新聞

盯上姊夫祖產？小姨子提議過繼12歲女兒且不必同住 網批吃相難看

一名55歲男網友近日在Dcard發文表示，自己與妻子結婚多年沒有小孩，原本打算退休後享受兩人生活，沒想到小姨子突然提議，要將12歲女兒過繼給他們，理由竟是擔心夫妻倆名下房產、保險沒人繼承，「搞不好最後都被政府拿走」，而且孩子不必搬來同住，讓他聽完滿頭問號。

首次約會十大行程排行出爐 吃飯、看電影、逛書店哪一個奪冠？

擔心聊天冷場、行程太無聊？整理網友最熱議的約會活動，搭配實用破冰技巧，輕鬆規劃兩人的浪漫時光。

【座標移動中】新真／到阿布奎基之前先追劇

確定要到新墨西哥洲阿布奎基市居遊的那一刻，我沒看過美劇《絕命毒師》，更沒聽過《絕命律師》，唯一知曉在該市錄製的節目是Apple TV的《萬中選一》。到阿布奎基市後，我們去了《萬中選一》劇中，女主角卡蘿首遇蜂巢思維病毒爆發的餐館，不意在那裡撞見了粉絲為《絕命毒師》華特懷特設立的墓碑（初遇時，我還搞不清楚華特懷特是誰）；丈夫隨手拍下墓碑照片，放上臉書分享，竟引來網友的熱烈討論，同時指出《絕命毒師》、《絕命律師》同樣在阿布奎基市攝製。他們大力鼓吹丈夫觀看，紛紛直言看片的最佳時機首在劇集推出的當下，再來就是「現在」。

【生活的風景】張益寧／土地教我的事

向來就是個農事外行人，因此從未把先生曾提及婆家附近有處菜園一事放在心上；結婚三十多年來，我不曾踏上那塊「傳說中」的土地。今年六月初的一個凌晨，愛犬豆腐突遇凶險急症，驟然離世。第二天我和先生將牠葬在菜園一角。那也是我首次踏上，並清楚認識通往那裡的路。起初，不捨豆腐的離去，我在牠安息之處種下鳶尾花，紀念我們一起在鳶尾花山徑散步的日子。後來，因為家中經常食用南瓜，總能取得大量的南瓜子，心想：「既然天天都要到菜園，何不嘗試種南瓜？」

【味蕾的記憶】李月治／鴨湯飯

天氣漸涼，記憶裡總會浮現一碗熱騰騰的鴨湯飯，那是兒時閩南故鄉的味道。小時候，家裡養番鴨，逢年過節或入冬時，媽媽便會奢侈地燉上一鍋鴨湯。抓一隻肥美的番鴨，宰殺後洗淨切塊，放入四物或其他中藥材一起燉煮。最常見的是四物鴨湯，閩南人相信，四物鴨湯可以補身，老少皆宜。

【當代文化現場：黑暗旅遊】王欣翮／我是跟鄉民過來看熱鬧的

說到底，會參加黑暗旅遊的遊客心底皆抱持著窺密的心態……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。