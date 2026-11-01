無鼻症男童上學被圍觀 陽光入校促臉部平權與接納

9歲宸寶（化名）罹患先天性無鼻症，去學校常被圍觀，經陽光基金會派員到校園進行臉部平權宣導，如今他不僅擁有好朋友，更逐漸學會自在面對他人目光。

宸寶罹患極少見的先天性無鼻症，必須仰賴氣切管維持呼吸。媽媽產後得知孩子狀況，一度陷入震驚與自責，日日以淚洗面，幸好家人始終陪伴在旁，婆婆一句「孩子相信妳做得到，我們要更有勇氣去接受他」，給了她莫大支持，也選擇勇敢面對。

到了幼兒園就學年齡，宸寶曾因特殊照護需求遭幼兒園婉拒入學，也一度因外貌差異成為同儕圍觀的對象。幸好在陽光基金會社工協助下，從宸寶就讀的幼兒園至國小分班的各個階段，持續安排社教人員到校園進行臉部平權宣導課程，協助師生認識顏面差異、帶領孩子學習同理。

宸寶媽媽表示，宣導後宸寶不再被人圍觀，與同學互動更自然融洽。在陽光心理師陪伴下，小小年紀的他逐漸懂得表達內心感受、建立與人互動的信心。如今宸寶已不再是那個害怕陌生目光、躲在房間的小男孩，他不僅能熟練照顧自己，在學校也擁有自己的好朋友與自在的學習環境。

陽光基金會執行長舒靜嫻近日透過新聞稿表示，陽光每年陪伴超過400名燒傷及顏損兒少，提供生理復健、心理支持及校園宣導等服務。當社會大眾減少異樣眼光與標籤，多一分同理與尊重，孩子就能少一分不安、多一分自信心。

舒靜嫻表示，希望幫助孩子從害怕被注視到安心做自己，從退縮不安到重拾自信，期盼社會大眾成為孩子和家庭的堅實後盾，一同溫柔守護每名陽光孩子健康成長，並邀請社會大眾捐款支持「燒傷顏損兒生心理重建服務」。