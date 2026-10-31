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未婚聯誼社團擇偶條件曝光！女方開出超狂5要求 全網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，在未婚聯誼社團看到多名女性開出擇偶條件，其中有人要求對方年收入至少300萬元，不僅職業限定醫師，還得有車、有房，甚至對外貌也有要求，讓他相當傻眼。示意圖／AI生成
一名網友分享，在未婚聯誼社團看到多名女性開出擇偶條件，其中有人要求對方年收入至少300萬元，不僅職業限定醫師，還得有車、有房，甚至對外貌也有要求，讓他相當傻眼。示意圖／AI生成

台灣近年面臨少子化危機，一名網友分享，在未婚聯誼社團看到多名女性開出擇偶條件，其中有人要求對方年收入至少300萬元，不僅職業限定醫師，還得有車、有房，甚至對外貌也有要求，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「未婚聯誼，女生開條件年薪300萬」為題，指出在聯誼社團中，看到一名小姐自稱民國82年出生，身高150多公分、體重40多公斤，從事醫療業管理師，希望另一半年齡介於民國70至82年，職業必須是醫師，外貌中上、年收入達300萬元，名下還要有車有房，並且不能禿頭。

這名網友進一步分享，聯誼社團裡還有很多女性也要求對象年薪200萬至300萬元，且必須在婚前有房，且明確表示婚後不與公婆同住。若以年薪250萬元估算，平均月收入就要近21萬元，讓他相當好奇這些擇偶條件是否合理？

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「女生怎都沒寫收入，還要求對象要有房有車，這樣怎麼結婚」、「很多年紀大了還找不到真的就是要求太多，但自己的條件又跟不上，不管男女都是」、「所以這種女生才會淪落到聯誼市場，至少也打一下自己的薪水」、「現在女生都超瞎，誰喊敢結婚？」、「我都很想知道，女生的收入到底多少，對別人倒是很敢開」、「身邊有這種人 目前45了還是母單」。

事實上，擇偶除了外貌、個性與價值觀，收入是否同樣成為重要條件？本站曾報導，一名女網友分享，自己與身邊朋友約25至27歲，月薪大多落在3至4萬元，外型雖不到大美女程度，但自認乾淨可愛、懂得保養化妝，也有旅遊等興趣，部分朋友還會下廚，卻都單身一段時間，好奇詢問「年薪破百萬的男性，會希望另一半年薪或月薪多少？」。

對此，一名工程師表示「我只希望我的另一半能養活自己就好，其他別無所求」；也有人認為與其要求具體數字，更在意對方能否控制消費，「自己的消費自己負擔得起」，最怕收入不高卻習慣進行超出能力範圍的消費。另有年薪150萬元的網友同樣表示，只要另一半支出能匹配自己的收入，不要出現無法負擔的高額消費即可。

也有高收入網友完全不替伴侶設定收入門檻。一名自稱年薪250萬元的網友透露，自己物慾不高，經濟能力足以負擔兩個人的生活，因此過去找對象從未限制收入，認為即使對方從事收入不高的藝術或文藝工作，只要「女生值得疼愛就行」；另一名年收入200萬元、已有無貸款房產的網友也表示，另一半即使完全沒有收入也沒關係，只要有自己真正想做且有意義的事情，彼此能提供精神與生活價值即可。

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