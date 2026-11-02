【文學相對論】房慧真×楊智傑／廣闊的事物都有人造的盡頭

▌沙漠與海浪的啟示

楊智傑：

想從兩件無關寫作的事寫起。去年我進行了一趟沙漠之旅。從阿拉伯半島的沙迦（Sharjah）邊界出發，步行穿越一小段沙漠，在帳篷中過了一夜。

對沙漠的想望，可能來自聖修伯里《人類的大地》（Terre des hommes）。在他擔任飛行員駐紮撒哈拉沙漠期間，他「住在離崗哨一公里的地方，所以用過餐後，在月光中走回去。月光下，沙是粉紅色的。我們深切感受到自己是多麼身無長物，但沙是粉紅色的……」

沙迦的含鐵的沙子不是粉紅色，是赤紅色的。

沙漠最讓人著迷，也最讓人不安，並不是它的烈日、皺褶與陰影，而是當日光消逝，所有沙丘失去立體感，變成模糊一片的整體的時候。你朝目的地走去，但已很難確定自己是否仍在前行，日光的流逝帶走了時間，給人一種完全的消融感覺。

處在夜晚的大沙漠，在這世界上量體最大的物質性靜止當中，除了生物的威脅外（我赤著腳），沙子是這麼讓人安心，像在海浪上。不動的海浪，然而卻覺得沙的皺褶間藏著什麼，當你站立處低於稜線，你覺得那皺褶隨時要撲來，但更加令人困惑的是，它永遠靜止。人在時間巨大的遺照前能說些什麼？我留下了一些影像。但每個人拍出的沙漠都是如此相似，毫無意義。在沙漠前，人會放棄表達的渴望。

這趟短暫遠離人群的旅程終點，會穿過一處禁越區。那是由巴基斯坦人、埃及人經營的RV車隊占領，他們載著觀光客在沙丘間飆沙、甩尾。事實上這也是旅程中最具風險的部分，因為沙丘的皺褶鐵定會讓司機的視野受到蒙蔽，走在稜線高低之間的我，在那樣的速度下若遭撞擊，後果不堪設想。

這就是沙漠。廣闊的事物都有一個人造的盡頭，因為盡頭的概念，本身就是人造的。

另一次經驗則相反，剛移居台東時，作為衝浪新手的我，一天傍晚不慎未注意腳底的海流變化，等意識到時，已被離岸流拉至約三百米遠處。必須承認我在《野狗與青空》中浪漫化了這個體驗──「美麗沉靜的牛奶／過期的穀片／知曉一切到最後／只剩暗微的日光」。實際上當我察覺無論如何用力划水，身體都只是越漂越遠，而天空加速暗下來時，我感受到的只有生理上的嘔吐和暈眩。

誰能幫我再回到有人的地方。

無論主動渴求還是被迫感受，世界彷彿有某種力量，將人偶爾抽離人類，又推回人類，像某種周期性的沙粒、潮汐運動。其實慧真也多次寫到關於夜間漫遊，異地遠行，其中的拉扯，慧真是否願意談談？

▌田野的現場，犧牲的體系

房慧真：

從前當記者的時候，我的桌上恆常擺著兩本與工作無關的書，一本是我所鍾愛伊朗導演阿巴斯的詩集《一隻狼在放哨》，如同他的影像，詩歌中阿巴斯也像用長鏡頭，緩慢專注地凝視一個微小的物事：「那體弱的村民／與一頭受傷的動物步調一致／背著一馱棉花。」（黃燦然譯）

另一本是安部公房的《沙丘之女》。平日是東京上班族的業餘昆蟲學家，假日隨意跳上一班車，這一天他來到海邊的沙丘採集昆蟲，天色已晚，他錯過最後一班車，詢問村人能否借住。陌生人特別熱情，引他到一處沙崖，邊沿掛著繩梯，爬下去是一間異常簡陋的茅屋，稀客來到，獨居寡婦忙著準備他的晚餐，用餐時婦人不動筷，勻出手幫他撐傘，不斷有細砂從屋頂縫隙滑落，「怎麼有人能住在這種鬼地方？」這是外來者的陌異眼光。男人渾然不覺，這粗糙難以忍受的破屋，一如他為採集昆蟲所準備的光滑玻璃瓶底部，往上爬，不斷滑落，循環反覆。隔天早上起來，男人發現繩梯已被收回，寡婦遞給他鏟子和水桶，破屋從此有了能鏟沙的男丁，犧牲的體系在海邊受沙塵暴所苦的荒村，還要篩落出更弱的人，認命地待在沙丘底部，不鏟沙，上頭就不會垂降下清水和食物。

跑新聞的田野現場，遍布許多「犧牲的體系」。我曾實際去到一片沙丘，那是濁水溪出海口，還沒颳起東北季風，天朗氣清的夏季，沙上時有開著淡紫色小花的馬鞍藤，昨日剛下過一陣西北雨，在沙丘上形成暫時的湖泊，黃昏時水鳥紛紛飛落。當地人說，入秋時這裡將是一片蒹葭，夢幻柔美，然而一過中秋，沙丘會瞬間轉換成沙塵暴襲向南岸，混合不遠處六輕的四百多根煙囪所排出的化學物質，摻進飯菜，侵入呼吸道，沙之魔魅如影隨形。

我寫過這樣的採訪筆記：「關於六輕，學者們可以好整以暇地待在國家認證的百萬研究室裡，夸夸其談『已經改善很多，幾乎沒有致癌的可能』。台西鄉提告的居民，哪一個不是講著就悲憤哽咽起來，又帶著深刻的無力。而記者無疑可穿梭在這兩者之間，彷彿臥底，又彷彿具有陰陽眼，能調動視線看見並不溝通，人鬼殊途的兩個世界。」「總有人要為另一群人所犧牲。社會轉動的方式並非『齒輪』的相嵌，而是壓逼，一層一層壓，最下面的壓成『石油』，作為文明進展所需的能源。」

你說「世界彷彿有某種力量，將人偶爾抽離人類，又推回人類，像某種周期性的沙粒、潮汐運動」，我羨慕這種流動與抽離，那是可以選擇的自由。害怕的是像水泥一樣難以撼動，固著體系下的「宿命」。偌大一條母親之河在中游築起攔河堰，水源專送六輕，末端乾枯疊成沙丘。偌大一座翠綠青山四十多年來不斷爆破，削成齊頭礦山。我見過礦山下悽慘無言的人，見過河口煙囪下挖蛤蜊捕鰻魚的人，這裡沒有阿巴斯的悲憫凝視，或者安部公房的犀利寓言，於是我離開辦公室徹夜行走，想要平復一點什麼，擺脫一點什麼。智傑和我一樣都曾當過記者，很好奇新聞記者的生涯對你的創作產生過什麼質變？

▌為靜止不動而戰的奮鬥

楊智傑：

其實我的記者生涯啟蒙，很大一部分來自鐘聖雄、許震唐的《南風》這本攝影書。我曾跟鐘聖雄前往他的老家，也走訪過六輕、麥寮多次。我試圖仰賴這個職業中所蘊含的某些要素，某種嚴厲的外部性，動搖當時在詩歌中過度關注自我的抒情模式。但必須承認，我在當記者時並沒有培養出真正的他者意識，對於現實也不渴求絕對理解，以至於寫下的許多報導，都像是用語言讓事件風格化的結果而已。就是說，如果再進一步，我很可能就會成為以文字、語言、概念，壓逼他者的實存成為「犧牲的體系」的一員。

對此，我有一陣子常感不安。即使離開了媒體業許久，我還夢見當時的同事記者Z（厲害的記者呂苡榕，《老窮奇幻紀事》作者），在夢中說我「寫的新聞太主觀了」（笑），總之，這是一次失敗的職涯嘗試。

但就創作而言，正如所有的失敗，這一個失敗也有它的個人意義。我終於可以放棄從他者那兒獲得對世界的理解。我不確定這是不是一種退化，這種退化的過程最終成為了總括我第二本詩集《小寧》的基調。《小寧》常被讀者認為是涉世意味強烈的作品集，寫了洪仲丘事件、三一八、鄭南榕、香港占中、世代貧窮議題，其實語言抽離、後退。我寫在立法院、在金鐘、在青島東相遇的人，在一切過去之後，就只是「變賣了全部樂器的地下樂團、用著不同交友軟體的孤獨者」。互不能理解、不能相愛，甚至不再存在同一個平面上。在離開媒體工作，前往台東工作生活（做數位教育，跟文字完全無關）後，我對外部世界的疏離來到極點。

另一個原因是，台東的山、海浪、光暗與晨昏，那種粗礪，於我成為一個時間的凹處，一個幾乎沒有歷史感和當代感覺的地方。

蕾拉．司利馬尼在《夜裡的花香》寫一個身心俱疲的作家朋友摔斷了腿，然而他「那一天卻是前所未有的幸福」。整整一個半月他關在公寓裡，寫作。她朋友說：「既然有這一個絕妙的藉口：我從腳到腹股溝全都打了石膏，那就沒有人能怨懟我了。」司利馬尼「常常在想要不要拿把鎚子砸斷我的脛骨」。（林佑軒譯）

我覺得她說的不單是出門這件事，而是與即時的世界、時間的扣環格進，發生最低程度的關聯。司利馬尼認為，「寫作是一場為靜止不動而戰的奮鬥」，我似乎也把自己關進了台東，在山海間緩慢的坐牢，自絕於一段靜止的時空。說到這個，想知道慧真是否也有相對「封閉」的寫作時期？

▌鄭南榕那抹嘴角的微笑

房慧真：

智傑好，讀到你第二本詩集《小寧》，有如見故人之感，因為我有一位香港摯友也叫「小寧」。

2014年，歲次甲午，年初烏克蘭廣場革命，早春台灣三一八運動，深秋香港雨傘運動。我在《夜遊》提及，我出生的1970世代（台灣也叫作「六年級」）是「陷落」的一代，成長於戒嚴的遺緒，野百合時太小，太陽花時太老，懵懵懂懂，遲未覺醒。2014年三月，我終於迎來第一場大型社會運動。我的角色是進入田野報導的記者，卻又不像個記者。當時我完全無心工作，食不知味，夜不成寢，每天睜眼醒來就是急忙往現場趕去，宛如金頂兔子一般從不知疲累。每每在現場遇到攝影同事，他們把大型活動隨之而來的高工時瘋狂加班視為苦差事，愁眉苦臉。太陽花結束後，街頭仍未冷卻，接著是反核運動，同事拍到一張照片，我穿著雨衣，在鎮暴水砲車前笑得燦爛，為什麼我這麼開心？彷彿我是來參加大型水上嘉年華，而不是將要面臨國家暴力。總是感情用事的我，也許正符合Z所批評的：「寫的新聞太主觀了。」

隔幾年是中壢事件四十周年，很難想像在肅殺的上世紀七○年代，群眾抗議選舉作票舞弊，把警察局都燒了。我採訪許信良，他有句話讓我印象深刻：「群眾的心智年齡只有十三歲。」

2014年，不惑之年和體內沉睡已久，十三歲的我重新相遇。1987年七月台灣解嚴，那年我十三歲，解嚴前幾個月，有位黨外雜誌的總編輯，在我當時就讀的金華國中的操場司令台上說：「我是鄭南榕，我支持台灣獨立。」最近我因為寫作計畫，需要反覆觀看這段影片，在「大的字詞」之外，我觀察鄭南榕細微的表情動作，身體姿態鬆弛自信，戒嚴體制下那大膽無比的禁語宛如平緩的河流，從他口中自然而然地流出，話甫出口，他慧黠一笑。原來這句話的出處，時間，地點，人物，全然沒有我們預想中的悲情樣貌。那抹嘴角的微笑尤其值得玩味。

2014年，歲次甲午，九月秋天，香港中學生、大學生罷課，占領廣場，與原先訴求和平理性的占中三子形成兩股勢力，隱隱有分裂之勢。水火不容之際，綽號「長毛」的前香港立法會議員梁國雄當場下跪，求大家不要走。長毛是獨樹一格的存在，關注弱勢，長年將薪水捐出，住在簡陋的公屋，是永遠的抗爭者。長毛一跪，我瞞著主管，立刻買了機票飛香港。抵達的第一天恰是9月28日，香港警察在金鐘街上對抗爭人群發射八十七枚催淚彈，我身陷其中，眼淚鼻涕直流，離金鐘不遠，摯友小寧的家提供我後勤補給，安頓身心。小寧帶我去吃金鳳茶餐廳剛出爐，夾著冰奶油的菠蘿包。小寧像戴維洛夫人一樣，時不時會出門買花，樓下灣仔的街市，花店的隔壁是魚攤，花香與魚腥雜糅在一起的市井氣味，聞久了就不覺得突兀。2014年之後我反覆前往香港，小寧家裡總有新鮮的花，時而是紫色桔梗，時而是白色茉莉，出門買花不是一個簡單的動作，抵禦外頭的硝煙與暴力，支撐了一個微型世界。我最後一次去香港是2019年夏天，反送中運動正烈。隔年《國安法》頒布，我沒再踏足香港。我的前老闆黎智英，我曾經採訪的長毛、戴耀廷皆身陷獄中。後來被我所銘記的，總不是那些大的事件，而是運動的嫌隙與摩擦，大難臨頭後再回頭看，這些糾葛顯得那麼微不足道，但是，這證明了曾經存在一個還容許辯論運動路線的正常世界。

2019年起，我有七年未曾見過小寧。

房慧真 曾任職媒體，現專職寫作。著有散文集《單向街》、《小塵埃》、《河流》、《草莓與灰燼》、《沒有用的人》；人物訪談《像我這樣的一個記者》；報導文學《煙囪之島：我們與石化共存的兩萬個日子》（合著）；歷史抒情散文《夜遊：解嚴前夕一個國中女生的身體時代記》。 楊智傑 1985年生，有詩集《深深》、《小寧》、《野狗與青空》、《第一事物》。