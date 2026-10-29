初次約會餐廳怎麼選？她拆解男性心態：無菜單有誠意、餐酒館想速通

第一次約會吃什麼，竟能看出男生的真面目？一名女網友在Dcard發文，認為從男生挑選的餐廳，就能觀察對方的個性、金錢觀及交往動機，並整理出5種約會餐廳的「隱藏心態」，沒想到引來大批網友吐槽。

原PO認為，初次約會選餐酒館、酒吧的男生，可能想藉酒精快速拉近距離，「（看）今晚有沒有機會？」；願意安排高檔無菜單料理、大方結帳的男生，則較重視第一印象，也展現出誠意。

至於排隊小吃、觀光名店，原PO認為可能是男生想省錢又假裝有品味，尤其吃完還要精算AA制，讓她難以接受。連鎖美式餐廳、網美咖啡廳則被她歸類為「安全但無趣」，認為男生沒有特別用心了解女生喜好。

另外，高級鐵板燒或牛排館被她視為觀察男生的好地方，例如是否會詢問飲食禁忌、如何對待服務生，都能看出對方的禮貌與脾氣。

貼文曝光後，網友反而紛紛吐槽：「蹭飯仔蹭出心得了」、「有沒有可能他只是很喜歡這家店，想要分享給你？」、「只要貴的妳都好吧」、「相信這個叫做毒雞湯看太多」、「怎麼挑你們都有毛病，腦子是有什麼問題請問一下？」、「連跟異性吃飯都可以整理成一篇論文的概念？」、「問題這麼多，吃八方雲集不好嗎」、「為什麼吃一餐飯也可以有這麼多想法啊」、「還沒交往第一餐，男生約人均2000元以上的不會有壓力嗎」。

也有人分享：「我跟老公第一餐吃258元火鍋吃到飽」、「年薪破百的我跟另一半，都沒吃過人均消費超過1500的」，認為光憑餐廳價格判斷一個人並不準確，真正重要的是相處時的細節。