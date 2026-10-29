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大姑一家臨時加入家族旅遊…婆婆逼媳讓出親子房 竟還要求免收房費

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚後，不少家庭有婆媳問題。圖／AI生成
結婚後，不少家庭有婆媳問題。圖／AI生成

家族旅遊竟因房間分配鬧翻！一名女網友在Dcard發文抱怨大姑一家臨時加入旅遊，婆婆便要求自己讓出親子房，甚至要原PO幫忙負擔住宿費，讓她氣得決定取消行程。

原PO表示，家族旅遊早已訂好雙人房與附溜滑梯的四人親子房，兩個孩子期待已久。沒想到大姑一家四口臨時要同行，因飯店只剩較小的四人房，大姑看上原PO的親子房，便向婆婆表示自家孩子也想玩溜滑梯。

怎料，婆婆聽完後，竟要求兩家交換房間，還理所當然地對原PO說道：「小孩還小，睡哪裡不是睡？」原PO提議讓大姑的小孩過來玩，晚上再回自己房間睡覺，沒想到婆婆又說：「那不然他們那間房的錢就不要跟他們收了啊，都是一家人，計較這麼多幹嘛？」

原PO相當傻眼，透露婆婆因為怕原PO丈夫生氣，加上家中財務由她管理，才轉而向她施壓。她最後直接回嗆：「不然我們不要去了啊，我的房間讓給大姑一家。」並決定與丈夫另外帶孩子出遊，讓大姑一家自行負擔房費。

婆婆聽完臉色難看，反問她「講話一定要這麼難聽嗎？」原PO則認為，大姑臨時加入沒問題，但憑什麼要別人讓房，還替他們支付住宿費？

貼文曝光後，網友紛紛力挺：「支持妳直接不去，尤其小孩已經期待那麼久了」、「幹的好」、「委屈一次就要一直委屈下次」、「妳幹麻當壞人，丟給妳老公去吵就好了」、「就讓他們自己去，妳又沒欠他們」。也有人認為問題可能出在婆婆身上，「搞不好大姑也是想說小孩可以去玩溜滑梯就好，不見得一定要換房型」。

大姑 房間 婆婆 媳婦 婆媳紛爭

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