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姊遠嫁喊太遠…爸媽生病都丟給她顧 要求醫藥費平分竟還被嗆：計較

聯合新聞網／ 綜合報導
父母生病，照顧責任該如何分擔？圖／AI生成
父母生病，照顧責任該如何分擔？圖／AI生成

父母生病，照顧責任該如何分擔？一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文抱怨，過去父親住院幾乎都由她照顧，如今母親生病，姊姊仍以住得遠為由缺席，沒想到要求分攤醫療費，竟被姊姊指責太計較，讓她相當不滿。

原PO表示，姊姊遠嫁花蓮，過去父親生病時，母親總以姊姊有家庭、小孩要顧為由，要求未婚的她負責照顧。姊姊當時還承諾：「爸就給妳照顧，以後媽我來照顧。」

結果日前母親被送往急診，又是原PO前往照顧，6歲兒子只能交由丈夫帶。母親住院4天，除了其中一天聘請24小時看護，其餘時間都由她陪病，丈夫也幫忙接送、買餐及代墊醫療費，姊姊則是直到母親出院才從花蓮返回中部。

原PO指出，姊姊雖支付了兩天看護費，但當她要求平分醫療費時，姊姊卻反過來指責她「計較」，還要求分攤過去替母親繳納的健保費，每月822元。

原PO無奈表示，真正讓她不滿的不是花錢，而是姊姊長年以住得遠為由，將父母的照顧責任推給她，連分攤費用也不乾脆，讓她感到相當不平衡。

貼文曝光後，網友紛紛留言：「將照顧的任何收據都收好，打官司會用到」、「直接請看護，費用兩個人對分」、「依照當初妳姐姐說的，爸爸妳照顧，媽媽她處理」。也有網友感嘆：「兄弟姐妹會失和，往往都是父母親造成的。」

醫藥 照顧 抱怨

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