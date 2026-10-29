一家四口寒假遊日機票要10萬！網嘆「單身快樂」 過來人訴心聲：重點非孩子

明年寒假還沒到，機票價格已讓不少家庭旅客傷透腦筋。一名網友近日在Threads發文，上班時聽到客人抱怨，明年寒假想帶孩子出國旅遊，卻發現一家四口飛日本的機票竟要價10萬元，比往年貴上不少，讓她直呼買不下手。

「有家庭後也太可怕！」原PO認為單身時一個人機票約1萬5000元，一旦結婚生子，光是機票支出就可能翻上數倍，加上有孩子後往往得配合在旺季寒暑假出遊，不禁感嘆「我還是單身快樂吧」。他表示自己還沒去北歐看極光、非洲看動物遷徙、瑞士少女峰及加拿大夢蓮湖，實在難以想像為了育兒暫停這些旅行計畫，甚至直言若遇到合適的對象，或許只結婚、不生小孩。

貼文曝光後，引發不少網友分享有孩子前後的旅遊差異。有人認為，組建家庭後確實會失去部分旅遊行程的彈性，尤其孩子上學後，出遊時間通常得配合寒暑假，不僅機票價格較高，熱門景點也更容易人潮擁擠，很多季節性的景點變成去不了，「單身才能說走就走」。

一名網友表示，自己認識的有錢人原本能在工作之餘和伴侶說走就走，不必特別挑假期；有了孩子後，雖然能帶孩子出遊也很幸福，但最讓對方感到可惜的是再也無法像以前一樣避開人潮、自由安排旅行時間，「唯一覺得小小不滿的是這點，能帶小孩出去玩又覺得很幸福。」認同者也回應：「回憶總是美好，花下去。」

一名網友透露，自己以前喜歡到世界各地旅行，有孩子後則更積極增加被動收入、學習理財，將育兒視為推動自己努力賺錢的動力，形容孩子是「甜蜜的負荷」。也有人認為，問題不只在於有沒有孩子，而是伴侶之間能否分工、家庭收入是否足以負擔，以及雙方對生活方式的期待是否一致。

還有家長分享實際的旅費壓力，有人表示，自己暑假帶一家四口到美國旅遊，花費就高達80萬元；相較之下，單身的妹妹一年出國次數更多，甚至搭乘商務艙旅行。也有網友提到，有了孩子後，生活重心容易轉向育兒與家庭，除了旅費增加，還得處理孩子的課業及日常照顧，能留給自己和伴侶的時間也會有所改變。

另有過來人指出，孩子年紀小時，帶出國不僅需要準備更多用品，旅途中也相對辛苦；等孩子長大、開始上學，又得配合學校假期，機票價格和景點人潮都可能成為考量。若想恢復自由安排行程的生活，可能得等孩子具備自理能力，或有其他家人能協助照顧。不過，也有人認為，若提早訂票、選擇廉價航空或調整住宿預算，仍有機會降低旅費，並非有了孩子就不能出國。