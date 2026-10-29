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該當頂客族嗎？32歲女問「生小孩有啥好處」 15年資歷媽神回7優點

聯合新聞網／ 綜合報導
一名32歲女子透露自己與老公對生育一事猶豫不決，於是向網友請益「生小孩的好處」，掀起熱烈討論。 圖/AI生成
一名32歲女子透露自己與老公對生育一事猶豫不決，於是向網友請益「生小孩的好處」，掀起熱烈討論。 圖/AI生成

要不要生小孩，是不少夫妻婚後面臨的人生難題。一名32歲女子在Threads發文，透露自己與老公對生育一事猶豫不決，於是向網友請益「大家可以跟我說生小孩的好處嗎？」貼文吸引1萬人按讚，意外掀起熱烈討論，不少過來人分享育兒的酸甜苦辣。

不少家長先潑冷水，直言生小孩意味著睡眠不足、身心疲憊及自由受限。有網友建議，先試著連續5個月每隔2小時起床20分鐘，體驗照顧嬰兒的作息；也有人坦言，懷孕、生產與育兒雖然是獨特體驗，但代價不小，甚至直呼「問就是一律建議不要生，能救一個是一個」。

不過，也有不少父母分享育兒帶來的幸福。有網友表示，孩子即將滿4歲，雖然養小孩花錢又費力，卻從未後悔，「這4年每天都覺得很幸福」；有人說，孩子讓自己體會無條件的愛，更有人分享，生病時兒子主動端來溫水和藥，瞬間讓她忘記所有不想生小孩的理由。

一名育兒近15年的家長則幽默列出7項「好處」，包括幸福門檻降低、認清自己的報應、體驗無薪勞動、激發大腦潛能、發掘驚人耐心，甚至熟悉刑法規定及出養流程，甚至笑稱「原來世界上真有付出勞力卻沒有收入的工作」。

也有網友點出，育兒經驗很難在網路上得到公正答案，因為「痛苦發生一次就能被記得，而快樂和幸福會變成日常瑣碎，會被習慣」，一番話也道出養兒育女的複雜心情。

事實上，生不生小孩不只是個人選擇，也反映台灣少子化背後的現實困境。除了育兒帶來的身心壓力，高房價、低薪資及托育資源不足，也讓不少夫妻對生育望之卻步。根據內政部2026年第1季數據，全國房貸負擔率達41.46%，台北市更高達64.41%，光是買房就可能吃掉家庭大半收入。

即使政府持續推出生育、托育補助，養育孩子的成本也不只有奶粉、尿布和學費，還包括父母被壓縮的時間、工作彈性及生活品質。尤其缺乏長輩支援的家庭，面對孩子生病、臨時停課等狀況，更得獨自承擔照顧壓力。

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