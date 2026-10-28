男友媽喊「碗放著我洗」…她照做卻被嫌手鑲金 網勸：別嫁

到另一半家吃飯，究竟該不該主動洗碗？一名女網友發文抱怨，自己與男友交往5年多，過去到男友家用餐時都會幫忙洗碗，後來因男友媽媽多次表示不用洗，她才改為收拾碗盤、倒垃圾。沒想到近日卻得知，對方私下嫌她懶，甚至說她「手鑲金」，讓她相當傻眼。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，剛開始到男友家吃飯時，她都會主動清洗碗盤，但男友媽媽每次都叫她放著，說自己洗就好，因此她後來不再堅持。不過，除了飯後收拾，她平時看到地板髒了，也會拿吸塵器打掃、順手清理灰塵。直到最近才聽說，男友媽媽竟向別人抱怨她從來沒洗過碗，讓已經2個多月沒去男友家的她難以接受。

更讓原PO不滿的是，男友家有3個兒子，平時在家都不做家事，連男友也不例外，卻反過來要求尚未結婚的她幫忙。她還提到，男友媽媽過去曾說會把她當親生女兒看待，大家都是一家人，如今卻在背後批評她，讓她不禁懷疑，究竟是自己太敏感，還是這樣的相處方式真的有問題。

貼文引起熱議，不少網友認為，既然長輩已經開口說不用洗，就不該事後責怪對方，「還沒結婚就這樣了，結婚後不就更可怕了」、「反正洗不洗都會講閒話，不洗比較開心」。也有人建議原PO減少到男友家用餐的次數，婚前先觀察雙方家庭的相處模式。不過，另有網友認為，長輩準備餐點也很辛苦，晚輩主動幫忙洗碗是基本禮貌。

不少留言也把焦點轉向男友的態度，擔心原PO婚後得獨自負擔家務。對此，原PO特別澄清，男友在兩人自己的住處會洗碗，得知媽媽的言論後，也一直有出面糾正。正因男友願意替她說話，她才對這段交往5年多的感情感到兩難，不知道該如何面對未來可能出現的婆媳問題。