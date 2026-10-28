想吃上百元巧克力被曖昧對象酸「不會過生活」 網建議：直接封鎖

男女在曖昧時，如果價值觀不符，可能較難有結果。日前有位女網友表示，她跟曖昧的男生去約會，兩人剛好在超商看到杜拜巧克力，她無意間說出「這看起來好好吃喔」，沒想到男方直接看價格，並酸她「妳也太不會過生活了吧」。文章曝光後，許多網友建議「直接封鎖」。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她跟曖昧的男生出去約會，只是無意間看到超商賣的巧克力，說「看起來好好吃喔」，對方就直接看了一眼價格，並說「這要149元，妳也太不會過生活了吧」，並配上無言的臉，這讓原PO心寒表示，她已經瞬間冷掉，沒有想要繼續發展，而對方很積極的回覆她的訊息，讓她急問「我該怎麼委婉地結束這段關係？」

對此，有網友表示「直接封鎖，不用為了一個不值得的人想太多」、「不用婉轉，就直接跟他說『我就是那種會花149元買巧克力的女人，我們不適合』」，也有人建議「只是做朋友出去而已，後面妳說要忙，慢慢淡掉就可以了，沒有什麼需要負責的」、「只是曖昧而已，根本還沒有開始，有什麼好結束的，就說要睡覺、要洗澡了」、「拉長回應時間、減少回覆次數，對方應該也會放棄」。還有相似經歷的網友表示，遇到這種男生千萬快逃，因為她爸爸也是這種個性，會因為50元的甜點就生氣，同行的人都看不下去，讓她忍不住直言「這種未來也不會改」。