快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

聽新聞
0:00 / 0:00

想吃上百元巧克力被曖昧對象酸「不會過生活」 網建議：直接封鎖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟曖昧對象約會時，想吃看看149元的巧克力，卻被對方說「很不會過生活」。圖／AI生成
一名女網友跟曖昧對象約會時，想吃看看149元的巧克力，卻被對方說「很不會過生活」。圖／AI生成

男女在曖昧時，如果價值觀不符，可能較難有結果。日前有位女網友表示，她跟曖昧的男生去約會，兩人剛好在超商看到杜拜巧克力，她無意間說出「這看起來好好吃喔」，沒想到男方直接看價格，並酸她「妳也太不會過生活了吧」。文章曝光後，許多網友建議「直接封鎖」。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她跟曖昧的男生出去約會，只是無意間看到超商賣的巧克力，說「看起來好好吃喔」，對方就直接看了一眼價格，並說「這要149元，妳也太不會過生活了吧」，並配上無言的臉，這讓原PO心寒表示，她已經瞬間冷掉，沒有想要繼續發展，而對方很積極的回覆她的訊息，讓她急問「我該怎麼委婉地結束這段關係？」

對此，有網友表示「直接封鎖，不用為了一個不值得的人想太多」、「不用婉轉，就直接跟他說『我就是那種會花149元買巧克力的女人，我們不適合』」，也有人建議「只是做朋友出去而已，後面妳說要忙，慢慢淡掉就可以了，沒有什麼需要負責的」、「只是曖昧而已，根本還沒有開始，有什麼好結束的，就說要睡覺、要洗澡了」、「拉長回應時間、減少回覆次數，對方應該也會放棄」。還有相似經歷的網友表示，遇到這種男生千萬快逃，因為她爸爸也是這種個性，會因為50元的甜點就生氣，同行的人都看不下去，讓她忍不住直言「這種未來也不會改」。

巧克力 情侶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2027年5生肖犯太歲！ 命理師提醒別犯1禁忌 小心好運變厄運

早餐誤踩地雷狂打哈欠！營養師推6套快速組合 飽到中午不嘴饞

糞便潛血陰性就沒事？女1習慣改變 大腸鏡揪高癌變風險腺瘤

92歲母親過世留近千萬遺產！女接哥哥電話才知「家族祕密」：從未想過

相關新聞

想吃上百元巧克力被曖昧對象酸「不會過生活」 網建議：直接封鎖

男女在曖昧時，如果價值觀不符，可能較難有結果。日前有位女網友表示，她跟曖昧的男生去約會，兩人剛好在超商看到杜拜巧克力，她無意間說出「這看起來好好吃喔」，沒想到男方直接看價格，並酸她「妳也太不會過生活了吧」。文章曝光後，許多網友建議「直接封鎖」。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【客家新釋】葉國居／轉身

輪椅划過門檻，溜過禾埕，順著茄苳溪，面見土地公，經過下畝田，再繞至新屋溪逆流而上，兜回上畝地。一個圓圈，是父親晚年的地球……

【星期五的月光曲－台積電文學沙龍133現場報導】陳其豐／經歷，是創作中最愉快的事

「寫作者首先負責的是自己書寫的慾望，不斷處理同一顆哽在心中的『核』，可能無法完全消化，但不斷應對的過程是可貴的真實」……

【記憶蟬鳴】吳敏顯／庄腳囡仔

很多時候知道得少了，更能夠心甘情願地去喜歡這片土地……

【職場百味錄】蔡函原／回家

「無愛，我無愛去病院，我欲轉去厝。」上午七點，夏日陽光在救護車的擋風玻璃折射成一抹黃。當車子抵達現場，只見一位年紀約莫七十歲的老人，滿頭雪色，面容蒼白，眼神恍惚地癱坐在地，路人見狀後趕緊報案，員警在一旁忙著查詢老人的身分。我們勸老人就醫，他甩開手，堅持要自行回家。我和同事只好跟在他身後，默默祈禱只要平安到家，就能把他交給家人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。