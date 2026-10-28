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他想孝親求「帶40幾歲長輩行程」 一票同齡人炸鍋：比你會玩

聯合新聞網／ 綜合報導
一則詢問「帶40幾歲長輩出門」的貼文，引起廣大討論。 示意圖／AI生成
一則詢問「帶40幾歲長輩出門」的貼文，引起廣大討論。 示意圖／AI生成

一名網友近日在Threads發文求助：「請問帶40幾歲的長輩出門，行程要安排什麼樣的比較好？」一則單純的詢問帶父母旅遊攻略的貼文，意外讓大批網友炸鍋；但也有人認真回覆原po，建議住宿與交通以舒適度為考量，飲食上不用過於奢華，「吃好就好」。

不少人看到原po的說法感到驚訝，無法接受40幾歲就被歸類為長輩，「我還沒準備好！」、「請道歉！」、「40幾歲長輩？勸你好好說話。」更有人開玩笑地表示：「40幾歲比你會玩吧？要帶？」、「我是40幾歲的長輩，不用幫我們安排行程，請不要與我們同行，我們要自己去玩。」

由於引來許多40+的「長輩」抗議，原po趕緊解釋，因為覺得「跟父母不能平輩」，所以用長輩稱呼，「抱歉，長輩是一個尊稱，下次會請爸媽晚點生小孩。」

也有網友認真討論起帶父母的旅遊攻略，認為可以先考量預算和父母的喜好，若由子女出錢，在能力範圍內用心安排就好；若由父母支付旅費，則應以他們喜歡的活動為主。也有人分享，40多歲的自己目前偏好能夠放鬆的旅遊方式，建議選擇交通方便的地點，不必安排爬山等較耗體力的活動，行程也不要排得太滿，最好保留一些自由活動與休息時間。

但也有自稱是「40幾歲的長輩」表示：「孩子負責排歐洲自助行行程，我負責出錢。一人扛兩個行李、走石頭路、趕火車沒問題。」原po也親回：「這很可以」。

另有網友認為，若父母年紀才40多歲，子女就已經有能力安排出國旅行，代表原po相當年輕就有財富成就，「會想帶爸媽出門真的很棒耶！」建議安全牌就是日本，若是資金足夠就以歐洲為主。

也有網友笑稱，帶父母出國旅遊，最簡單的方式就是直接準備一筆旅費，「就給他們10萬零用錢花花就可以了」，認為在行程上父母通常很隨和；也有人分享，自己帶父母出遊時行程會以拜拜為主，並笑著反問：「我已經是長輩了嗎？好吧，長輩這兩天出遊，都是拜拜行程，給你參考一下囉！」

住宿方面，有網友建議，不一定要特別安排高價餐廳，重點是吃得好、吃得開心，反而可以把預算放在住宿品質上，不必追求五星級飯店，但應避免過於簡單的住宿環境，讓旅程更加舒適。

長輩 孝親 住宿 行程 親子 自助旅行

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