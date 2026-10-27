快訊

人氣AV女優突消失！揭失蹤真相遭GPS監控1年 昔日收入竟一毛不剩

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

娶越南妻不到1年！女方突討60萬蓋房 先給錢才願生小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚示意照。圖／ingimage
結婚示意照。圖／ingimage

近日一名網友在Threads發文求助，表示朋友的兒子與越南籍妻子結婚不到一年，女方突然以娘家經濟困難為由，要求丈夫拿出60萬元幫家人蓋房子，甚至表明先拿到這筆錢才願意生小孩，讓男方家人不知該如何是好。

貼文曝光後，有網友表示，跨國婚姻更需要時間了解彼此，「我常說，不要仲介，一開始就是要改善家裡經濟才想嫁過來」、「會願意嫁來的都是圖錢、圖身分，難不成圖台男高富帥嗎」，建議想娶越南籍妻子的民眾，最好透過自由戀愛建立感情。

也有網友直言，部分男性娶外籍妻子只考慮外貌與生育條件，「你圖她的身體和生子傳宗接代，人家越南也是很聰明的」，認為雙方若抱著各取所需的心態結婚，婚後恐怕容易出現衝突。

還有過來人分享，朋友的哥哥曾與越南籍女子結婚，沒想到女方懷孕後返回越南，接著要求男方匯款1萬美元（約新台幣32.5萬元）才願意回台。男方先後匯款兩次，女方卻仍未返台，最後甚至表示已經流產，並提出離婚。

根據內政部統計，2025年台灣共有10萬4376對新人登記結婚，其中1萬9334對的一方為外籍或大陸、港澳地區人士，占18.5％。若排除大陸、港澳地區，越南籍配偶以6427人居冠。

小孩 越南 娘家 結婚

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房價高只是藉口？她揭現代女性不婚真相：誰敢嫁進巨嬰家庭

35歲男友堅持婚後住家裡！女遭母親「1理由」勸別嫁 網一面倒力挺

台男輸了！越南相親摳門行徑傳遍全村 當地女性改挺韓國歐巴

印尼男赴台打工4年…返鄉驚覺妻出軌兼生2子 積蓄全花光怒告通姦

相關新聞

娶越南妻不到1年！女方突討60萬蓋房 先給錢才願生小孩

近日一名網友在Threads發文求助，表示朋友的兒子與越南籍妻子結婚不到一年，女方突然以娘家經濟困難為由，要求丈夫拿出60萬元幫家人蓋房子，甚至表明先拿到這筆錢才願意生小孩，讓男方家人不知該如何是好。

老公月薪5萬…想花4萬買手表！人妻1提議引冷戰 全網看傻不挺

夫妻月收不到10萬元，丈夫想花4萬元買智慧手表，妻提議改買平價款、拿3萬元遊日，反遭冷戰，網友一面倒不挺。

【厝內大小事】杰瑞／鼾聲

韓劇《努力克服自卑的我們》裡，主角黃東滿說道：「這世上，我最愛的聲音，是我哥的鼾聲，因為聽到他的鼾聲，表示他睡了，我也可以睡了。」他的哥哥原來是位詩人，因失去女兒患上憂鬱症。白天他正常地從事焊接工作，夜晚來臨只能用酒精麻醉自己，幾度在廁所試圖上吊結束生命，都是黃東滿及時發現才未發生憾事。

【生活的風景】文萱／抽屜裡的浪漫

去年，我和好友一起追了一部日劇──《浪漫匿名者》。劇中談的是成年人的愛情，每一集，都由一顆巧克力揭開序幕。鏡頭裡，巧克力緩緩成形，點綴上花瓣、果乾或金箔，再輕輕放進木盒。每一顆都有自己的名字，也有自己的模樣。片頭製作巧克力的畫面，成了我們追劇時另一種期待。

【知識的形狀】鄭學謙／給未知一個形狀

1953年春天，一幅改變人類觀看生命的圖畫誕生了，兩條悠柔的曲線在空間中螺旋。那年，自然期刊刊登了華生（James Watson）與克里克（Francis Crick）一篇僅千餘字的論文。短短兩頁之間，他們提出了DNA的分子結構。論文中，最令人驚呼的，是一幅極其精簡的雙股螺旋結構圖：沒有色彩，沒有陰影，只有兩道線條相互纏繞，沿著共同的軸心旋轉，幾筆橫線將他們連起。畫家用最樸實的光彩，向世人介紹科學史上最重大的發現。

【六塵系列】陳義芝／形色閱讀

那笑容與我四目相接，像孩童嘴裡含了一顆企慕已久的糖，也像智慧老人解開一道神祕的天機題……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。