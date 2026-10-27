娶越南妻不到1年！女方突討60萬蓋房 先給錢才願生小孩

近日一名網友在Threads發文求助，表示朋友的兒子與越南籍妻子結婚不到一年，女方突然以娘家經濟困難為由，要求丈夫拿出60萬元幫家人蓋房子，甚至表明先拿到這筆錢才願意生小孩，讓男方家人不知該如何是好。

貼文曝光後，有網友表示，跨國婚姻更需要時間了解彼此，「我常說，不要仲介，一開始就是要改善家裡經濟才想嫁過來」、「會願意嫁來的都是圖錢、圖身分，難不成圖台男高富帥嗎」，建議想娶越南籍妻子的民眾，最好透過自由戀愛建立感情。

也有網友直言，部分男性娶外籍妻子只考慮外貌與生育條件，「你圖她的身體和生子傳宗接代，人家越南也是很聰明的」，認為雙方若抱著各取所需的心態結婚，婚後恐怕容易出現衝突。

還有過來人分享，朋友的哥哥曾與越南籍女子結婚，沒想到女方懷孕後返回越南，接著要求男方匯款1萬美元（約新台幣32.5萬元）才願意回台。男方先後匯款兩次，女方卻仍未返台，最後甚至表示已經流產，並提出離婚。

根據內政部統計，2025年台灣共有10萬4376對新人登記結婚，其中1萬9334對的一方為外籍或大陸、港澳地區人士，占18.5％。若排除大陸、港澳地區，越南籍配偶以6427人居冠。