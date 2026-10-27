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老公月薪5萬…想花4萬買手表！人妻1提議引冷戰 全網看傻不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻理財觀念不同，該如何取得平衡？示意圖／AI生成
夫妻理財觀念不同，該如何取得平衡？示意圖／AI生成

夫妻理財觀念不同，該如何取得平衡？一名女網友分享，自己與丈夫月收入合計不到10萬元，雖然沒有房貸及其他負債，生活仍得精打細算。沒想到丈夫突然想花4萬元買智慧手表，希望藉此重新培養運動習慣，她認為市面上有功能相近的平價款，便提議改買便宜的款式，把省下的3萬元拿去日本旅遊，沒想到丈夫聽完當場變臉，甚至開始冷戰，讓她相當無奈。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard發文，指出自己在貿易公司擔任行政，月薪約4萬元，丈夫則在公家機關工作，月薪5萬多元，自認平時消費節省，從未買過名牌包，買衣服也習慣挑特價商品，難以理解丈夫為何要花4萬元買一隻智慧手表。

這名女網友強調，並非要限制丈夫花錢，而是認為婚後的財務規劃應該共同討論，才會提出其他品牌有功能相近、更平價的款式，認為「省下來3萬元，還可以去日本玩一趟，不是很好嗎？」沒想到老公聽完後，臉色直接垮下來，開始對她愛理不理，直接陷入冷戰。

貼文一出後，網友一面倒不挺，紛紛表示「如果他買手表，平常生活支出沒有拖垮，就讓他買」、「久久一次買個喜歡的東西犒賞自己，應該不是什麼很嚴重的事」、「妳也很自私，為什麼要讓他買便宜手表，成就妳的日本行？」、「妳覺得那筆錢用在旅行很好，但他可能不喜歡旅行，只是想買個喜歡的手表」、「他難得偶爾有很喜歡的東西，妳卻因為他平常不太花費，但偶爾大花一下而生氣？」、「以你們的薪水來說，生小孩才是奢侈品，買手表不是」。

事實上，夫妻間的財務分攤與家庭開銷方式，常成為婚姻生活中的衝突焦點。本站曾報導，一名女網友分享，與丈夫平時生活習慣AA制，日前一家四口前往賣場購買生活用品，包含米酒、醬油、沙拉油、麵條、孩子的兩雙拖鞋及一套睡衣，結帳總金額為930元，結帳時丈夫卻一直不願意掏錢，稱「我又不喝醬油、不喝沙拉油、衣服鞋子也不是我的，憑啥要我付錢？」最後只丟下了麵條的130元，其餘800元皆不願意支付，讓她氣到深夜無法入睡。

對此，許多網友對丈夫極端的計算方式感到震驚，回應「直接離婚就好，不用氣」、「這種爛老公，為什麼妳還會想要繼續跟他走下去」、「沒看過那麼糟又沒擔當的軟爛男，以後煮自己跟孩子的餐就好了」、「只能說很爛欸，是我的話會離婚」、「妳還能工作他就對妳斤斤計較，要是哪一天妳沒工作能力，想到就好恐怖」。

月薪 手錶 老公 冷戰 夫妻 日本

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