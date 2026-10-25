快訊

國籍航空睽違4年重返俄羅斯領空...學者：冬季單趟可省1小時 關鍵考量曝光

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝 醫建議盡快切除

聽新聞
0:00 / 0:00

同居女友訂奇葩家規！不准買馬桶刷 還要求他上大號「全身脫光」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，自己跟女友同居後，壓力越來越大。圖／AI生成
一名男網友表示，自己跟女友同居後，壓力越來越大。圖／AI生成

一名男網友在Dcard發文抱怨，原本好心邀請女友搬來同居，還主動負擔房租、水電費，沒想到女友入住後，不僅不願分擔家事，還訂下一堆生活規矩，甚至要求他上大號時「全身脫光」，讓他壓力大到崩潰直呼：「當初的好心，變到最後是在找自己麻煩。」

原PO以「情侶沒事真的不要同居」為題發文表示，兩人原本各自在外租屋，由於女友經常到他家過夜，他為了幫女友省錢，便提議一起住，所有房租、水電費都由自己負擔。

沒想到，同居生活卻成了噩夢。原PO抱怨，女友搬進來後，家中的規矩幾乎都由她決定，還不願意做家事。對方稱不打掃是因為男友打掃得比較乾淨，不倒垃圾是怕髒，至於洗衣服、曬衣服，則因為擔心陽台有蟲，乾脆全部不做。

更讓他傻眼的是，女友自稱有潔癖，卻不准他買馬桶刷，理由是覺得刷子很髒，不想在浴室看到，寧可使用馬桶清潔錠，即使馬桶上的髒汙、尿垢無法清乾淨也不在意。

最誇張的是，女友要求他不論什麼季節，在家上大號都必須「全身脫光」，以免衣物碰到馬桶，上完廁所除了擦拭，還得用蓮蓬頭沖洗。原PO無奈表示，即使女友不在家，也會特地詢問他當天有沒有上大號、是否按照規定進行，讓他壓力相當大。

貼文曝光後，不少網友認為，同居反而讓原PO提早看清雙方的生活習慣，紛紛留言「不是耶，你這是勸先同居吧」、「不是常有網友說婚前發現，都一律當作喜事嗎？」、「恭喜，露餡了，慶幸早發現，不然未來（婚後）生活就長這樣」、「就是因為這樣才要婚前同居吧」。

不過，也有人認為原PO自己也有責任，直言「同居前完全沒討論好共識，交往那麼久溝通還有問題，表示之前完全沒有在溝通，你都是照單全收」。

女友 馬桶 生活習慣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

車借弟弟吃虧？女友幫出氣槓弟媳害全家鬧僵 他爸媽氣炸勸分手

男友年薪250萬又優秀…她提2問題猶豫是否該結婚 網喊「快逃」：可能是假象

妻在家不穿內衣、洗完澡直接全裸 老公無言：家裡還有孩子啊

朋友家外傭爽住豪宅、月存2萬！她月薪5萬卻存嘸錢嘆：過得比我好

相關新聞

同居女友訂奇葩家規！不准買馬桶刷 還要求他上大號「全身脫光」

一名男網友在Dcard發文抱怨，原本好心邀請女友搬來同居，還主動負擔房租、水電費，沒想到女友入住後，不僅不願分擔家事，還訂下一堆生活規矩，甚至要求他上大號時「全身脫光」，讓他壓力大到崩潰直呼：「當初的好心，變到最後是在找自己麻煩。」

內褲破8洞、偷偷內射！她列前男友13大罪狀 網驚：每項都超可怕

一名女網友在Dcard發文分享，自己與交往半年的男友分手，並列出對方13項讓她難以忍受的行為，引發底下網友熱烈討論。

【記憶抽屜】盧素梅／熱血青春谷關戰鬥營

當車子離開東勢，沿著台八線（中部橫貫公路）往谷關方向前進時，可見到依山而建的綠色公路，以及一路蜿蜒相伴的大甲溪河床，伴隨著峽谷上方的藍天白雲，有種遁世的美好。每當置身在這道熟悉的風景裡，對於麗陽營區的記憶就會浮上心頭，彷彿走入時光隧道般，我回到大學時代。

【生活的風景】默默／也是房東

我的鞋櫃裡住著一排芭比娃娃的鞋，酒紅、墨綠、裸粉、霧黑……清一色七公分細跟。大半年了，它們一雙也沒出過門。主人有好一陣子，也不能自己出門。一月深夜，左腳第五蹠骨一個翻船，當場停工。急診室替我量身訂做了一隻石膏鞋，像臨時趕製的嫁衣，穿上就走不了；偏偏我對藥物過敏，止痛藥這條路也封了，只能靠意志力。意志力，健保不給付。門診時，醫生沒怎麼看我的腳，倒是熱心遞來一張護足鞋的廣告單。

【與病共處】周向陽／憂鬱主婦

沒有具體的目的地在等我，意味著我必須生出一個出發的理由。「今天要用什麼姿態活著？」這個問題像塊巨石壓在胸口。沒有經濟壓力的自由，此時成了最奢侈的囚牢。沒有工作行程表，日子拉扯成一條沒有終點的橡皮筋。當不需要對任何人負責，我發現最無法面對的，竟是鏡裡那個無所事事、找不到錨點的自己。

【話我童年的貓】劉墉／兇貓

突然兇貓一溜煙逃進房間，大橘貓居然追進來，而且掠過我的腳邊。真是欺人太甚……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。