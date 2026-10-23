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妻在家不穿內衣、洗完澡直接全裸 老公無言：家裡還有孩子啊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨太太在家雖然有穿衣服卻不穿內衣，甚至洗完澡直接裸體走出來，讓他擔心對孩子造成影響。 圖／AI生成
原PO抱怨太太在家雖然有穿衣服卻不穿內衣，甚至洗完澡直接裸體走出來，讓他擔心對孩子造成影響。 圖／AI生成

多數人一回到家都會換上輕便、舒適的衣服，但若和家人同住，穿著則不敢太過暴露。有一名男網友抱怨即使家裡有孩子，太太在家還是不穿內衣，甚至連洗澡也不關門，讓他非常無奈，只好上網發文求助。貼文引來許多女性網友留言，支持女性在家裡可以不穿內衣，但無法接受在家人面前袒裎相見。

原PO在Dcard透露家裡是「男子宿舍」，唯一的女性就是他太太，但隨著孩子逐漸長大，太太的一個習慣卻讓他非常傷腦筋。原PO說老婆在家雖然有穿衣服，但卻不穿內衣，即便提醒了也不理會，還會反駁說「穿著不舒服」。不僅如此，就連洗澡時也不關門，甚至洗完後直接光溜溜走出來，讓他看了非常傻眼。

原PO擔心老婆的這些行徑會讓孩子覺得這一切都很正常，到了外面也可以隨便看，忍不住想問大家「請問一下女生在家裡都會把內衣脫掉嗎？」

貼文一出立刻引發討論，許多女網友也坦承在家不穿內衣，但無法接受裸體走來走去，「脫啊，在家穿內衣在折磨自己嗎？你試試看睡覺以外的時間都穿內衣穿一個月你就懂了」、「在家不穿內衣超正常，不管男多女多都一樣啊，但我蠻意外不少人在家會被規定要穿欸？」、「不穿內衣正常，但裸體還是怪怪的吧」、「洗好澡裸體出來是不太好，但有穿衣服不穿內衣怎麼了嗎？」、「在家基本不穿（內衣），通常穿帶胸墊的睡衣，但我洗澡會關門」。

聯合新聞網》也曾報導過，有一名女網友表示家中只有爸爸是異性，但她有時候洗完澡因為不喜歡悶悶的感覺，所以不會馬上穿褲子，自己是覺得沒差，不過爸爸看到後卻覺得很尷尬。女網友還透露身邊的女性朋友洗完澡甚至直接全裸走出來，和爸爸睡同一間房間，被看到裸體也不以為然。

女網友想問大家「能接受女兒在爸爸面前不穿衣服嗎？」貼文也讓不少人看傻，紛紛建議在家中衣服褲子還是應該要穿好，即使每個人的生活習慣、家庭文化各有不同，但家人之間還是要彼此尊重比較重要。

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