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驚喜慘變爆雷！飾品店來電確認「取鑽戒」 她秒懂笑瘋：打錯人了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友接到飾品店電話，確認取戒指的時間，意外讓她「求婚被暴雷」。示意圖／AI生成
一名女網友接到飾品店電話，確認取戒指的時間，意外讓她「求婚被暴雷」。示意圖／AI生成

許多男生在浪漫求婚前，會先訂好婚戒，精心準備後給女方一個驚喜。不過日前有位女網友表示，她突然接到一通飾品店的來電，店員詢問「是預約明天來取戒指嗎？」，讓她笑稱「我的求婚被爆雷」。

一名女網友在社群平台Threads發文表示，她突然接到一通陌生來電，電話開頭對方表明自己是飾品店店員，並跟她確認「是預約明天要來取戒指對嗎？」，她則疑惑回應「什麼取戒指？」，店員又補充「您有訂鑽戒明天要來取」，她秒懂是另一半訂的，於是回應「你可能要打給我先生」。原PO事後幽默表示，她自己是不會介意，因為原先就有預料到另一半要求婚，但沒想到會是以這種方式得知。

文章曝光後引來許多網友討論，「這是先生在雷吧，怎麼會留妳的電話」、「真的建議不要打電話提醒，我先生在忙，我接了他的電話，一樣提前知道自己要被求婚」、「我朋友跟男友約吃飯，她到樓下的時候服務生跟她說『求婚的請上二樓喔』」。

原PO也在留言處解釋，原本是她跟先生一起去買婚戒，所以店家留有兩人的電話，只是她不知道事後先生又去訂戒指。同時她也為店員緩頰，指出「可能明天（23日）停班停課，店家擔心取件的人白跑一趟，才緊急一一通知吧」。

還有網友分享經驗，指出他原本也要送花給老婆，特別交待花店「要給老婆驚喜，請打電話給老婆的時候說是『送二手書』」，並且跟老婆說他買了二手書要面交，沒想到花店打來直接告知老婆「我是花店，某某有訂花要送給妳」，讓他老婆疑惑「不是二手書嗎？」，花店也愣住回應「什麼二手書」，令人啼笑皆非。

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