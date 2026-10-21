35歲男友堅持婚後住家裡！女遭母親「1理由」勸別嫁 網一面倒力挺

結婚後該不該跟公婆住在一起，一直是許多情侶步入婚姻前的難題。一名27歲女子近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文求助，透露35歲男友月薪約5萬至6萬元，目前名下沒有房產，沒想到兩人談及婚後生活安排時，男友竟堅持一定要與公婆同住，連搬出去租房子都不願意考慮，認為不僅能省下不少開銷，未來生小孩還能請長輩幫忙照顧，讓女子對這段婚姻的未來感到猶豫。

然而，原PO的母親得知男友的婚後規劃後，卻強烈反對這門婚事，甚至直接放話不准女兒嫁過去，更直言「嫁給啃老靠爸的男人，婚後沒有好日子過！」認為男友過度依賴原生家庭，恐怕會讓女兒婚後吃苦。面對母親如此強硬的態度，原PO也開始對未來感到不安，卻又不明白與公婆同住究竟有何問題，只好上網求助，困惑詢問「是真的嗎？為什麼？」

貼文曝光後，隨即在網路上掀起熱烈討論，吸引上千名網友按讚、留言，輿論幾乎一面倒力挺原PO母親的看法，紛紛勸她三思，「媽媽的話一定要聽」、「聽媽媽的話，妳男友根本還沒斷奶」，也有人直言「這不是省錢，這是沒有獨立能力」，更有網友點出婚後可能面臨的問題，警告「35歲月薪才5、6萬還不願意出來租屋獨立，婚後婆媳問題絕對讓妳後悔莫及」，認為男友若始終不願離開原生家庭，未來恐怕容易衍生婆媳摩擦，讓婚姻生活充滿壓力。

此外，也有網友進一步分析，問題關鍵不在於男友收入多寡，而是已經35歲，卻仍缺乏獨立成家的意願與責任感。若婚後選擇與公婆同住，除了生活習慣需要磨合，未來在育兒觀念、家務分工等方面，也可能因意見不同引發婆媳摩擦。尤其當丈夫無法在妻子與父母之間做好溝通協調，恐怕只會讓另一半承受更多委屈與壓力。因此，不少網友苦口婆心勸原PO重新考慮這段婚姻，更有人直呼「聽媽媽的話才能保平安」，提醒她千萬別因一時衝動，讓自己婚後陷入兩難。