房價高只是藉口？她揭現代女性不婚真相：誰敢嫁進巨嬰家庭

隨著社會觀念改變，愈來愈多人選擇單身、不婚，原因除了房價高、經濟壓力大，也可能與婚後生活品質有關。一名女網友質疑，現代女性不願結婚，「真的只是因為房價高嗎？」她認為，不少男性不僅凡事斤斤計較，還缺乏生活自理能力，甚至婚後仍想和父母同住，讓另一半承受婆媳問題，忍不住直呼，「到底誰家的女兒敢嫁到這種巨嬰家庭？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，過去不少男性結婚後，即使買不起房子，也會選擇搬出去租屋，與另一半共同打拚。然而，現在部分男性不僅習慣AA制、凡事計較，甚至連洗衣服、洗碗都不會，婚後還以孝順為由堅持與父母同住，等到妻子與婆家發生衝突，又抱怨自己是「夾心餅乾」，讓她相當無奈。

貼文曝光後，不少網友深有同感，認為現代女性已有經濟能力，若婚後還得承擔家務、照顧公婆，甚至犧牲職涯，不如維持單身。有人坦言，最怕遇到婚前承諾分擔家事，婚後卻什麼都不做的另一半。不過，也有網友認為，AA制本身沒有問題，重點是雙方能否公平分擔金錢、家務及育兒責任，而非只要求其中一方付出。

另有網友整理女性不婚的5大原因，包括經濟獨立、家務分工不平等、生育影響職涯與身體、享受單身自由，以及受到原生家庭或周遭婚姻經驗影響。他認為，當女性能獨自維持理想生活，自然更重視伴侶能否共同承擔責任，而非為結婚犧牲生活品質，直言，「如果結婚是為了過得比現在慘，那我一個人就做得到了」。

台灣少子化問題嚴重，2025年總生育率僅0.69，低於南韓的0.8，非婚生子比例也僅4.49%。專家指出，台灣長期受到「先結婚、再生子」的傳統觀念影響，加上現行人工生殖制度限制單身女性生育選擇，讓部分有意生育者卻步，建議政府放寬相關限制，同時改善高房價、育兒成本等問題。

不過，不婚不生也不代表生活空虛。有網友曾好奇詢問，44歲左右的單身族假日都在做什麼？結果不少人分享，除了追劇、做家事，還會安排健身、爬山、旅遊及聚餐，生活相當充實，甚至有人直呼「六日是最忙的」，讓不少已婚、有小孩的網友羨慕不已。