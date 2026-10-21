長大還被媽媽逼叫人！33歲男喊「丟臉」 網嘆：47歲也要考試

逢年過節或家族聚會時，難免會遇到不太熟悉的親戚、長輩，父母也常會提醒孩子主動打招呼，以示禮貌。不過，一名網友抱怨，自己並不排斥和長輩的朋友聚餐，但每次見面總被父母提醒要叫人，甚至還會因為聲音太小挨念，讓他無奈直呼，「已經33歲了，很丟臉！」貼文曝光後，意外引發大批網友共鳴。

一名網友在Threads發文表示，自己很歡迎長輩邀請朋友到家裡吃飯，也樂意一起用餐，但每次聚會總會被父母念「看到叔叔有沒有叫」、「叫阿姨叫太小聲了」，讓他相當無奈。他也強調，父母平時對自己很好，只是當下實在有些氣不過，才想上網抱怨一番。後來，他找朋友到家裡聊天，當朋友一上樓時，腦中更忍不住上演小劇場，想反過來對媽媽說：「看到人不會叫喔！」光是這麼一想，就讓他心情舒坦不少。

貼文曝光後，不少網友深有同感，認為打招呼應該出於自願，而不是被長輩強迫要求，尤其孩子也應該受到尊重。有網友坦言，自己小時候就曾因被逼著叫人而感到痛苦，因此長大後從不強迫孩子打招呼，沒想到孩子反而會主動問候長輩，甚至因此獲得禮物和零用錢。也有人笑稱，若長輩抱怨沒打招呼，乾脆反嗆「你看你們多久沒來了，我都忘記你們了」，還有人直言，這種傳統習俗令人厭煩，甚至質疑部分長輩只是想藉此展現存在感。

此外，也有不少網友分享類似經驗，有人明明已經主動打招呼，甚至和對方聊了半小時，父母仍不忘插話提醒「有沒有叫叔叔好」，讓他哭笑不得。另一名網友則分享，去年和媽媽到親戚家烤肉，明明早已向在場長輩問候，卻又被要求叫人，氣得他直接請所有人安靜，當場大聲逐一問好，最後還反問媽媽「還有誰要叫」，結果今年再去就沒被念了。更有網友感嘆，即使已經47歲，仍逃不過逢年過節被提醒叫人的命運，甚至還得接受長輩「記不記得我是誰」的考驗，讓人相當無奈。

諮商心理師吳鈺勛曾表示，逢年過節時，長輩經常關心晚輩的薪水、婚姻及工作等問題，雖然出發點可能是關心，卻容易讓晚輩感到壓力。他指出，許多長輩習慣以收入、婚姻等世俗標準衡量成功，但頻繁提問不一定帶有批評意味，建議可以換個角度看待。

面對長輩的「靈魂拷問」，吳鈺勛提出3種應對方法，包括「禮貌模糊法」、「幽默化解法」及「轉移話題法」。例如，被問到年終獎金時，可以簡單回應公司狀況還不錯；若被催婚，則可開玩笑請長輩幫忙介紹對象，藉此緩和尷尬氣氛。

吳鈺勛也建議，聚會時可以主動分享近況，或聊聊長輩感興趣的話題，避免自己成為焦點。他強調，家族聚會不是人生檢討大會，若感到不舒服，適時轉移話題或保持禮貌距離即可，無須用別人的標準衡量自身價值。