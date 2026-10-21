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原考90分被扣1分！女兒道出原因 醫師爸快落淚：謝謝老師

聯合新聞網／ 綜合報導
張靖醫師分享，女兒告訴他原本考試是90分，後來變成89分，他聽完原因直呼「謝謝老師」。示意圖／AI生成
張靖醫師分享，女兒告訴他原本考試是90分，後來變成89分，他聽完原因直呼「謝謝老師」。示意圖／AI生成

孩子在學校時，有時會發生一些趣事。日前肝膽腸胃科醫師張靖分享，女兒放學回來，告訴他「我今天考試原本90分，但後來變成89分」，讓他十分好奇，為什麼分數突然被扣1分，女兒揭曉答案後，他直呼「聽完快落淚了，謝謝老師們，台灣的教育有你們真好」。

張靖醫師在社群平台Threads發文表示，女兒放學跟他說，原本自己的考試分數是90分，但後來變成了89分，讓他好奇為什麼突然被扣1分。女兒接著解釋，因為老師當時說「誠實比分數重要」，她發現自己寫錯一題，但老師沒發現，於是就主動去請老師扣一分。張靖醫師聽完直呼「快落淚了」，並感謝老師，大讚「台灣的教育有你們真好」。

文章曝光後，引來許多網友留言，有人稱讚「大部分老師都會這樣說，但你女兒照做，代表本身家庭教養就好」、「值得鼓勵，很棒」、「家庭教育的成功，學校教育才會更有收穫」、「孩子能誠實面對自己的錯誤及接納不完美是很棒的事」、「是你把女兒教得太好，家庭教育真的比學校重要啊」。

還有老師分享，她也有遇過這樣自動跑去要求扣分的學生，當下超感動，當場告訴學生「因為你很誠實，所以你只需要訂正，老師不扣分」，並跟學生道歉她改錯了，稱讚學生「你真的好棒」。另有家長表示，自己兒子有次也這樣，最後總成績差這一分無法前三名，當下兒子的心情有點複雜，但他仍然帶兒子去吃好料，慶祝兒子「知道誠實善良比100分更重要」。

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原考90分被扣1分！女兒道出原因 醫師爸快落淚：謝謝老師

孩子在學校時，有時會發生一些趣事。日前肝膽腸胃科醫師張靖分享，他女兒放學回來，告訴他「我今天考試原本90分，但後來變成89分」，讓他十分好奇，為什麼分數還會突然被扣1分，沒想到女兒回答後，他直呼「聽完快落淚了，謝謝老師們，台灣的教育有你們真好」。

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