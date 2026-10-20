女生其實不愛大肌肌？研究揭殘酷真相 醫笑：最欣賞你的是隔壁大哥

不少男性為了練出完美身材，天天泡在健身房，努力鍛鍊胸肌、二頭肌，希望能吸引女性目光。不過，復健科醫師王思恒近日分享多項研究，發現男性普遍高估女性對肌肉的喜愛程度，而且男性之間對肌肉與力量的評價，可能也在擇偶競爭中扮演重要角色。他直言，辛苦練出的大胸肌、粗手臂，最後最認真欣賞的，說不定是健身房隔壁的大哥。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文，以「其實女生沒有那麼喜歡大肌肌」為題，分享一項針對超過5000名波蘭人的問卷研究，探討男性心目中最有吸引力的男性身材，與女性實際偏好的體態有何差異。

研究結果發現，男性認為最具吸引力的肌肉量，普遍高於女性真正偏好的程度。除了臀部以外，男性幾乎高估了所有肌群對女性的吸引力，同時也高估肌肉在吸引異性、建立親密關係方面的幫助。

換句話說，男性眼中令人稱羨的壯碩身材，未必就是女性心目中的理想型，「男生辛苦練出來的胸肌、二頭肌，最後吸引到的未必是女性」、「小心訓練過度，最後吸引到的都是同性」。不過他也提醒，這只是一項問卷研究，不能代表所有女性的喜好。

不過，男性熱衷鍛鍊肌肉，真的都是為了吸引異性嗎？王思恒在另一篇貼文中指出，從演化心理學的角度來看，事情可能沒有這麼簡單。他提到，演化心理學家David Puts曾在2010年提出觀點，認為男性寬厚的上半身、低沉的聲音等陽剛特徵，可能很大一部分源自男性之間的競爭，而不只是為了吸引女性。

王思恒舉例，想像幾萬年前，一名男性遇到另一名男性時，首先考慮的可能不是對方帥不帥，而是「我打不打得過他」。2009年一項研究也發現，人們光看男性的身體，甚至只看臉部，就能在一定程度上判斷對方的上半身力量。他解釋，肌肉除了能協助搬運、打獵，也可能是在向其他男性傳遞訊號「兄弟，別惹我」。

王思恒分享，2018年一項德國研究找來164名年輕男性，測量他們的體格與肌力，並錄製自我介紹影片，再請女性評估這些男性的性感程度，同時請其他男性評估他們看起來有多能打，最後與受試者自述的性經驗進行比較。

結果發現，其他男性評估的「看起來很能打」，竟然比女性評估的「看起來很性感」，更能預測受試者在研究中回報的性經驗數值。研究團隊認為，這可能反映男性之間的競爭，在擇偶過程中同樣扮演重要角色。不過王思恒提醒，這項研究只有164名受試者，而且屬於相關性研究，無法證明因果關係。

王思恒笑稱，許多男性辛苦健身三個月，最認真關注訓練成果的，可能不是心儀的女生，而是健身房裡的其他男性。他舉例，當一名男性練出更厚實的胸肌時，隔壁大哥可能會主動上前稱讚：「哥，你胸是不是又厚了？上次看你還沒這麼大」，甚至當臥推突破100公斤，女生可能沒有太大反應，旁邊的大哥卻忍不住跑來詢問「哥，你練多久了？」他認為，與其在意肌肉究竟能吸引誰，不如找到讓自己願意持續運動的理由，才是最重要的事。

曾有一名女網友分享，老公開始密集健身後，雖然身材明顯變壯，但夫妻間的親密頻率卻逐漸下降，使得原本大約維持每周一次性生活，減少成兩周一次。不少網友表示「健身過度反而可能沒性慾」、「我覺得比較像是身體長期疲憊，吃不夠、沒睡飽，沒有安排休息日，都會這樣」。也有人認為「有健身應該會更想要」、「妳可以跟著去健身，畢竟健身房的妹子身材都很好」、「健身只會性慾變強，他說累是因為他在健身房把力用掉了」。