夫1句「媽媽只有1個」…她坐完月子隔天開工 3年後心寒了：不再內耗

婚姻中最傷人的，往往是另一半說出口的無情話語。一名女網友發文，自己至今忘不了坐月子期間，丈夫曾對她說「媽媽只有一個，老婆再娶就有了」。這句話讓她深受打擊，即使事後努力工作、試圖獲得夫家認同，付出多年卻始終沒有得到肯定，讓她忍不住感嘆「是不是要我做到死，夫家才肯認同我的付出？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，當年坐月子時，老公說出「媽媽只有一個，老婆再娶就有了」，讓個性不服輸的她坐完月子隔天便投入工作，每天工時長達14小時，每個月休假甚至只有3天。然而這樣的生活持續了3年，卻始終無法換來夫家的認可。

這名女網友進一步說明，雖然事情已經過去多年，心中的傷痕始終難以抹去，也無法輕易原諒，如今已決定調整心態，以平常心看待過往，不再讓自己持續陷入內耗。

貼文一出後，多數網友都替原PO打抱不平，紛紛表示「這種老公，可以放生了」、「這句話我也聽過，這個疙瘩會一直在」、「妳只有一個，老公再挑就有了，多愛自己一點，婆家不會有滿意的一天」、「為什麼不換老公？」、「老公也是再找就有，不用活在別人嘴裡」、「妳值得更好的人生，放過自己」、「幹嘛要他們滿意？這樣只是跟自己過不去而已，別人根本不痛不癢」、「老公也再嫁就有了⋯妳在苦自己幹嘛？為什麼要夫家認同？」。

生完孩子後，月子中心的費用應該由誰承擔呢？本站曾報導，一名女網友分享，生產後住在月子中心承受了非常多的痛苦，每天累到不行，老公卻說月子中心的費用要AA「比較公平」，讓她滿臉問號，因為剖腹產導致腹部留下疤痕，現在坐著都像機器人，老公卻說費用要AA比較公平？

對此，不少網友認為要在生小孩前、甚至交往前就要說好，才能避免紛爭，「包含試管、產檢、月子中心、後續養育費用，通通先談好，沒共識前不生」、「月子中心的錢，備孕就會討論的吧，沒有就不生」、「生小孩之前一定要講好，如果月子AA，那生小孩也要AA才要談」、「這題是交往前就要問的重大避雷題喔，最好剛認識第一次吃飯的時候就問」。