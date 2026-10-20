快訊

陸生「捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

中職／用五月天歌詞勉勵0勝2敗兄弟 周思齊：輸球不是最可怕的事

聽新聞
0:00 / 0:00

夫1句「媽媽只有1個」…她坐完月子隔天開工 3年後心寒了：不再內耗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友坐月子期間，因丈夫的一句話讓她深受打擊。 示意圖／AI生成
一名女網友坐月子期間，因丈夫的一句話讓她深受打擊。 示意圖／AI生成

婚姻中最傷人的，往往是另一半說出口的無情話語。一名女網友發文，自己至今忘不了坐月子期間，丈夫曾對她說「媽媽只有一個，老婆再娶就有了」。這句話讓她深受打擊，即使事後努力工作、試圖獲得夫家認同，付出多年卻始終沒有得到肯定，讓她忍不住感嘆「是不是要我做到死，夫家才肯認同我的付出？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，當年坐月子時，老公說出「媽媽只有一個，老婆再娶就有了」，讓個性不服輸的她坐完月子隔天便投入工作，每天工時長達14小時，每個月休假甚至只有3天。然而這樣的生活持續了3年，卻始終無法換來夫家的認可。

這名女網友進一步說明，雖然事情已經過去多年，心中的傷痕始終難以抹去，也無法輕易原諒，如今已決定調整心態，以平常心看待過往，不再讓自己持續陷入內耗。

貼文一出後，多數網友都替原PO打抱不平，紛紛表示「這種老公，可以放生了」、「這句話我也聽過，這個疙瘩會一直在」、「妳只有一個，老公再挑就有了，多愛自己一點，婆家不會有滿意的一天」、「為什麼不換老公？」、「老公也是再找就有，不用活在別人嘴裡」、「妳值得更好的人生，放過自己」、「幹嘛要他們滿意？這樣只是跟自己過不去而已，別人根本不痛不癢」、「老公也再嫁就有了⋯妳在苦自己幹嘛？為什麼要夫家認同？」。

生完孩子後，月子中心的費用應該由誰承擔呢？本站曾報導，一名女網友分享，生產後住在月子中心承受了非常多的痛苦，每天累到不行，老公卻說月子中心的費用要AA「比較公平」，讓她滿臉問號，因為剖腹產導致腹部留下疤痕，現在坐著都像機器人，老公卻說費用要AA比較公平？

對此，不少網友認為要在生小孩前、甚至交往前就要說好，才能避免紛爭，「包含試管、產檢、月子中心、後續養育費用，通通先談好，沒共識前不生」、「月子中心的錢，備孕就會討論的吧，沒有就不生」、「生小孩之前一定要講好，如果月子AA，那生小孩也要AA才要談」、「這題是交往前就要問的重大避雷題喔，最好剛認識第一次吃飯的時候就問」。

坐月子 老公 婚姻 夫妻關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男友年薪250萬又優秀…她提2問題猶豫是否該結婚 網喊「快逃」：可能是假象

結縭15年喊離…丈夫努力改變挽不回 人妻一句話道出悲傷事實

照顧繼女23年！婚禮僅親生媽能坐主桌 她心寒改遺囑：重新安排人生

懷孕後老公秒變聖人不敢行房 理由曝光人妻傻眼：要修行到卸貨？

相關新聞

夫1句「媽媽只有1個」…她坐完月子隔天開工 3年後心寒了：不再內耗

女網友曝坐月子遭夫嗆「老婆再娶就有了」，苦撐工作3年仍未獲夫家認同，多數網友勸她放過自己；她決定調整心態、不再內耗。

「內褲汙漬幫妳漂白了！」退休公公擅洗私密衣物 媳理智斷線

據日媒FORZA STYLE報導，一名與公婆共同居住「二世帶住宅」的31歲日本女性，婚後飽受退休公公的「家事覺醒熱潮」所苦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。