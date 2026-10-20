「內褲汙漬幫妳漂白了！」退休公公擅洗私密衣物 媳理智斷線

據日媒「FORZA STYLE」報導，一名與公婆共同居住「二世帶住宅」的31歲日本女性，婚後飽受退休公公的「家事覺醒熱潮」所苦。

從教職退休、生活突然失去重心的70多歲公公，某天突然高喊「男人也要分擔家事」，卻只憑三分鐘熱度隨興插手，婆婆每天得收拾殘局，甚至壓力大到耳鳴。

迷上洗衣服的公公，有天趁著外頭天氣晴朗，洗完全家衣物後猶嫌不足，竟擅自進入二樓夫妻的起居空間，收走浴室內的貼身衣物。且在媳婦返家時，公公還當面拿著內褲邀功：「妳內褲上的黃色汙漬，我都幫妳漂白乾淨囉！」毫無界線的無禮舉動讓媳婦瞬間理智斷線，公公也怒火直升，覺得自己好意幫忙還得看媳婦臉色，雙方關係急速降至冰點。

這起案例在日網掀起許多網友共鳴。有網友寫出自身經歷，「公公退休後不僅擅自烘乾媳婦衣物，甚至在媳婦哺乳時，以「蓋到嬰兒的臉」為由，掀開媳婦衣服。即使改建為雙拼住宅，裝潢成有2個玄關、2個信箱，信件依舊屢遭公公攔截，這位網友感嘆，傳統所謂「一碗熱湯不變涼的距離」根本不適用，「讓湯變涼」才更好。

亦有網友直言，同住屋簷下摩擦在所難免，若無法搬離或做到生活動線完全獨立，就必須訂立嚴格的隱私與邊界公約，否則很難避免長輩的「好意」。