印尼男赴台打工4年…返鄉驚覺妻出軌兼生2子 積蓄全花光怒告通姦

印尼1名丈夫為家庭到海外打工，結果人財兩失戴綠帽。當地1名男子為改善家庭經濟，遠赴台灣辛苦工作4年，其間每月將大部分收入匯回印尼家鄉，交代妻子存錢買地蓋新房，豈料他結束工作返鄉時，發現積蓄早已被妻子揮霍一空，更崩潰的是，妻子在他出國期間與人通姦，甚至生下2子。該名男子已正式向當地警方報案控告妻子通姦，若罪名成立，涉案妻子最高可被判處1年有期徒刑。

每月將大部分收入匯回家 交代妻子存錢蓋新房

綜合外媒報導，印尼西爪哇省1名32歲男子布科里（Bukhori）與同齡妻子婚後育有1名子女，為改善家庭經濟狀況，布科里決定遠赴台灣打工。在台灣工作期間，布科里每月不間斷地將1,200萬至1,500萬印尼盾（約新台幣25,560元至31,950元）匯回老家。他特別交代妻子，這筆錢除了用於支付日常家庭開支外，剩餘資金必須存起來，作為日後買地及建新房的儲蓄。

回國驚揭妻子出軌且生下2孩

布科里結束4年工作返回印尼時發現，原本交代寄回家的儲蓄早已被妻子揮霍一空，更令人崩潰的是，妻子在他遠赴台灣期間竟然與其他男人發生婚外情，甚至生下2子。

布科里心碎地表示：其實當我在台灣時，親戚就曾提醒過我，但當時因為跟妻子的聯繫一切正常，我選擇相信她。直到我回家準備蓋房子，才發現辛苦存的錢全沒了，而且她居然在我出國期間又生了2個孩子。

曾給第二次機會無果 怒告妻通姦最高可判1年

布科里更揭露，妻子過去就曾有外遇紀錄，當時他為了維繫家庭完整，選擇原諒對方並給予第二次機會。由於雙方經多次溝通無果，布科里最終決定正式向當地警方報案，控告妻子涉犯通姦罪。

代理律師表示，警方已傳喚多名證人到案，全案依據印尼《刑法典》第411條通姦罪進行深入調查，若罪名成立，涉案妻子最高可被判處1年有期徒刑。

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文章授權轉載自《香港01》