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豐田台製新車回銷日本 會長豐田章男來台見證

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
台灣製造的新車本月起回銷日本了，和泰車旗下國瑞汽車生產的Toyota Noah、Voxy兩款MPV新車近日正式下線，並啟動出口日本。 彭博資訊
台灣製造的新車本月起回銷日本了，和泰車旗下國瑞汽車生產的Toyota Noah、Voxy兩款MPV新車近日正式下線，並啟動出口日本。 彭博資訊

台灣製造的新車本月起回銷日本了，和泰車（2207）旗下國瑞汽車生產的Toyota Noah、Voxy兩款MPV新車近日正式下線，並啟動出口日本，豐田汽車代表取締役會長豐田章男更專程來台出席下線典禮，見證台灣汽車產業重要里程碑。

國瑞汽車此次承接日本主力乘用車生產訂單，突破過去以台灣及中東市場為主的銷售結構，是台灣製造水準獲日方認可的重要里程碑。業內認為，隨著國產新車本月陸續回銷日本，和泰集團第4季營運也可望獲得挹注。

市場傳出，兩款新車未來年產量上看10萬輛，儘管實際規模尚未獲原廠證實，但隨著出口業務啟動，台灣（國瑞）在豐田全球生產體系的地位可望進一步提升。

對此，國瑞汽車僅表示，輸出業務已按照原廠計畫順利展開，感謝各界關心。

據了解，豐田章男近期兩度來台，除參加國瑞新車下線典禮，也出席和泰車舉辦的GR嘉年華賽車活動。豐田最高層親自見證台灣新車回銷日本，凸顯原廠對國瑞製造能力及和泰集團的重視。

和泰車今年8月法說會已證實，國瑞桃園觀音廠生產的Noah、Voxy將於第4季開始供應日本市場。不過，由於產能仍在擴充，日本市場需求也持續評估，當時尚無法提供確切出口數量及營運貢獻。

近期已有民眾拍攝到載運Voxy新車的拖車，顯示量產作業已展開。市場另傳出，今年第4季回銷日本規模約5,000輛，明年第1季可望突破1萬輛。

和泰車今年營運表現穩健，上半年稅後純益120.14億元，年增49%，每股純益21.57元；9月合併營收267.59億元，年增26.16%，前三季累計營收2,411.91億元，年增14.44%。隨著日本日野經銷事業納入集團，加上國瑞回銷日本的新業務啟動，第4季營運增添動能。

值得注意的是，和泰車持有國瑞汽車30%股權，國瑞出口業務帶來的獲利，將透過權益法認列投資收益，實際貢獻仍取決於出貨數量、產品成本及獲利表現。

豐田 新車 日本

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