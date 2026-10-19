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【慢慢讀，詩】王崢／不要輕易地，給外星人回信

聯合報／ 王崢

他們警告我：

不要輕易地，給外星人回信

我只能笑著婉拒這群

神祕感不輸飛碟駕駛員的怪人

何必呢？

就算紙張比內容更貴

我也惜字如金，按照光年收費

抱歉得很，

旅行者走得太遠，太快

隨身攜帶的黃金光盤怎麼忘了

刻錄我的一段小詩

草稿也好

如果一個天文學家可以開始寫詩

那麼一個詩人也可以說說星星

說說地球，

即使它真的只是

像你說的那樣──

一個懸浮的黯淡藍點

我也要成為高人眼中的灰塵

讓他們不得不揉眼確認我

這樣鮮明的刺痛

來自我的脆弱

和有限到荒謬的室內狂歡節

你見過他們的眼神嗎？

為何盲信

他們一定只看得懂數字

而看不懂詩？

如果他們也早已撞見過

你我分別時的眼睛

和我們身體裡長眠的祖靈

誰還相信

唯物主義者的一面之詞？

首先他們說地球是圓的

後來又改口說

這裡是一座豪華監獄

至少在法官面前

還剩下一半的誠實

審判我接下來的每句辯詞：

我只能代表極少數

自願被AI遺忘的人發言

除了讓貪婪的算法繼續貪婪

讓正義者繼續正義

我們學不會其他捷徑

立地成佛

上達天聽

你也和我一樣苦惱吧？

怎麼總有人

看似輕盈地突破所有屏障？

「Are you talking to me；me

（你在對我說話嗎；對我）？」

你我若都只是

世界體驗自身的一種方式

還寫什麼信呢？

我的鐐銬，

你看見了

也就足夠了。

外星人 詩人 慢慢讀，詩

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