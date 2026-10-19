【文學的社會事件簿】 鍾玲／開拓佛土的覺誠法師（上）

一：出家的軌跡

覺誠法師1960年生於馬來西亞南部，柔佛州首府新山市的華人家庭，俗名林愛文，是家中老么，八歲時父親過世，母親獨力做幾份工把幾個孩子帶大，並兼嚴父之責。愛文讀高中時，覺得教育對孩子的未來太重要，打算畢業後到台灣讀師範大學，將來從事教職。但家裡發生變故，大哥突然去世，母親年邁六十多了，於是愛文決定不去台灣，跟姊姊哥哥說：「放心吧，母親交給我。」她在新山陪伴母親十一年。

愛文和兩位高中同班好友，三個十八歲的女孩，決定在新山創業：辦幼兒園。她們申請到幼兒園執照。可是辦幼兒園的資金沒有著落，三人就打工存錢，每人日夜打三份工，當幼兒園老師、補習老師、收銀員等。她們勇敢向前衝，自號「三劍客」，邊做邊學，用心在教育兒童上。她們在新山辦的華人幼兒園很成功，辦了兩間。1992年覺誠法師出家，就把她的股份送給兩位同學。

「三劍客」創辦幼兒園四十多年後，2026年六月我到吉隆坡訪問覺誠法師，跟隨她去雲頂半山區一間大旅館，參加馬來西亞華人幼教公會的卓越教師頒獎典禮，法師應邀為嘉賓。我問法師：「那兩間幼兒園還在嗎？」我想另外兩位三劍客早已屆退休年齡了。

她說：「今天都還在辦。三年前一位同學往生了，幼兒園面臨停辦，她的先生拿著兩張幼兒園執照來，說如果不要，就還給政府。我和另一位同學姚巧娥都說，當然要。馬來西亞佛光山各道場過去十年辦了幾間幼兒園，這兩張執照可以給新開的幼兒園用。姚巧娥也來擔任佛光山幼兒園的總院長，三年來又多辦了幾間。」

我見到堅挺活躍的三劍客之一姚巧娥，她也是典禮的受獎人。覺誠法師說，星雲大師教她的「捨得」得到印證，三十多年前的「捨」，把她的股份送出去，如今執照回到她這裡，在幼教上繼續發光發熱，就是「捨得」的「得」。

當年愛文除了辦幼兒園，還做過後備警察，因為她天生富正義感，愛匡正不平之事。一次在夜市逮到一個小偷，是個十二、三歲的男孩，警方警告他不可以再偷東西，就放走他。沒多久又逮到他再犯偷竊，愛文罵他：「你丟盡華人的臉！丟你父母的臉！」他的臉越垂越低，之後警方他送他去感化院。愛文想，孩子本性不壞，為什麼會誤入歧途？又深入思考，社會上這麼多人犯罪，問題出在哪裡？跟人討論，都說：因為教庭或學校教育出了問題，或因為景氣不好，都歸咎別人、歸咎社會。

1989年她一位中學老師說：「你問那麼多問題，也許在佛教裡找得到答案。」順手給她一本《普門》雜誌，上面有一頁說，佛教叢林學院探討生命的真理，引發她探究之心。她跟兩位同學說：「跟你們一樣，我也有進修計畫了，給我半年時間，我到台灣佛光山學院學習。」

愛文來到高雄大樹的佛光山叢林學院，她的眼界打開了，學習生命教育、生活教育，唯識學的啟發特別大。很喜歡佛陀的道理，發現佛法對宇宙、大地、人生的看法不但精湛，也符合科學。在學院讀了一年，開始考慮未來，如果在俗世，就走結婚、養兒育女的路；如果出家就修無我，化小我為大我，走服務奉獻的路。愛文本就有志於服務奉獻，但母親那一關怎麼過？她跟母親通長途電話，母親由她的話裡猜到她想出家。不久聽說母親病了，趕回新山，她卻好好的。愛文知道她用間接方式表示反對出家。這是堵牆難以翻越，母親辛勞養大孩子，他們對她又愛又敬，她的話，他們沒有不順從的。

不久學院同學到法堂聽課，星雲大師說有問題可以提出。愛文舉手說：「請示師父，我的母親叫我回去，說她生病了，可是我不想回去，我想繼續讀。」

大師說：「這樣好嗎？如果你有辦法說服母親，你就回去；你沒有辦法說服母親，就帶她來。」

愛文想，大師真有智慧，辦法好極了。趁著長假回新山，跟母親描述台灣風景的秀麗，說動她遊台灣。愛文帶她遊佛光山各道場，包括澎湖、基隆、宜蘭等地的佛寺。母親享受寺院的清靜，也跟幾位年長的比丘尼，如依樹法師等，用閩南語聊的很深入，很開心。母女回到本山，坐在大悲殿附近寶橋旁的菩提樹下聊天，遠遠看見星雲大師，由弟子隨侍，從佛學院走來，母親站起來向大師合掌致意。

過後母親跟愛文說：「我有話問你，你想要出家？」

她回答是。母親說：「你要答應我兩個條件，第一，你的心要像橋下的流水，決定了就不回頭，第二，你要孝順你的師父像孝順我一樣。」

愛文喜出望外，第二天領了剃度申請表，因為碰巧第三天就舉辦剃度典禮。母親親自觀禮，她個性堅毅，不捨也捨了。旁邊一位家長問：「你女兒出家，為什麼你沒哭？」

她說：「不是不哭，只是不能在孩子面前哭。」

次日母親獨自飛回馬來西亞。

星雲大師是她的剃度師，賜法號覺誠。在學院修習一年半，充實而快樂。一天院長依恆法師宣布：星雲大師要在出家眾中選拔幾個人參加歐洲和南美弘法之旅，有人可能留下來弘法，在當地開拓新道場。覺誠法師舉手響應，結果是：她在巴西奮鬥十六年，興建了南美最大的佛寺如來寺，拓展佛教於巴西的影響力，並為附近搶匪毒販孳生的貧民窟，成立「如來之子」教育計畫，無數孩子因此走上正途。2007年覺誠法師調回馬來西亞，後來擔任佛光山馬來西亞、新加坡、泰國、印尼地區總住持。

二：馬來西亞弘法

2026年我隨覺誠法師參加吉隆坡的全國華人幼教公會教師頒獎典禮，宴會大廳開五十桌，坐滿各地幼兒園的老師，佛光山辦了十間幼兒園，所以不斷有老師到我們這桌找覺誠法師，親切地跟她說話和要求拍照。我注意到主桌上大部分是華人，是幼教公會的理事和贊助人，其中有三位馬來人，兩位男士著西裝，一位女士戴頭巾著套裝長褲，後來這三位上台頒獎，我才知道他們是中央政府管華人幼兒教育的馬來官員。主桌旁的一桌全是馬來人，男的著西服，女士著頭巾和兩件一短一長的馬來袍服。我問出來，他們是各地方州政府管華人幼教的官員和眷屬。全場只有這十多位馬來人，可見此國掌權的是馬來人，他們占全國人口70%，華人22%。我親眼目睹馬來官員督導華人的教育活動。

《馬來西亞憲法》訂定回教為聯邦的國教，也訂定人人有權信奉、實踐其他宗教。但政府官員有時會制定法規對其他宗教設限，如訂定宗教建築的高度，訂定禁止興建宗教場所的區域。覺誠法師處理建佛寺的問題一向非常謹慎。我訪問期間，跟著她去吉隆坡一處新道場，她主持改建會議，跟建築師和工程師研究細節，並勘查現場。原來佛光山在這社區買了一間空置的舊中學，正把它改建為宗教場所。路上法師語重心長地說：「最近我們跟政府官員開多次協調會議，他們了解我們情況後，柳暗花明又一村，政策有了轉機。政府答應，只要符合不打擾鄰居的規定，可讓非回教的宗教在商業區，工廠區，設立宗教場所了。」

覺誠法師回馬來西亞這十九年，非常用心跟政府官員、各階層馬來人往來和溝通。在這回教國家，為佛教爭得應有地位是她努力的目標之一。她說：「政府為了表示他們提倡宗教融合，不時召開國際、國內宗教會議，常請我作佛教代表之一，我當然出席發言。為了求全要低姿態，為了和諧要忍耐。」

她對馬來同胞原則上是「給予」，讓他們覺得交你這個朋友會得到很多、樂於跟你在一起。透過辦公務認識的馬來人，她都跟他們認真交朋友。她會站在對方立場想，用他們的思維對話。讓他們看到華人的優點：勤勞、節儉、厚道、有情有義、有人情味。

全國有幾百個華人村。東禪寺位於仁嘉隆華人村，人口五萬多，如今它變成農曆年間全馬的觀光勝地。覺誠法師說此村的成功屬無心插柳。該區因位處海岸，早期毒販以此為根據地，村裡有些年輕人、迷上賭博、做毒品交易，甚至參加私會黨幫會。法師到東禪寺後，2008年計畫次年在寺裡辦新春燈會，也想發動全村居民布置花燈，當時報紙竟然刊文說仁嘉隆是「毒村」，有黑道收停車保護費！她想有「毒村」的標籤，外人怎麼敢來參觀燈會？她請了社區裡三十個姓氏公會、校友會等領袖來開會。她為他們設身處境：「現在我們被稱為『毒村』，以後女兒嫁不出去怎麼辦？兒子娶不到媳婦怎麼辦？」

他們著急地問：「法師，害群之馬只有少數，我們小孩優秀得很，很多都讀到大學。有了這個汙名，怎麼辦？」

她告訴他們：「毒的問題真存在，為了大家的未來，要把毒販趕出去。讓他們感到在我們村裡不受歡迎！」之後一年、兩年、三年，問題慢慢減少。

2009年起東禪寺跟仁嘉隆村聯合舉辦農曆新年平安燈會，整個村幾十條街都亮起紅色花燈。每年輪流由一個公會擔任主席，主辦多項比賽活動，如揮春、年菜烹飪、歌唱、盆栽等，其他公會、校友會等則鼓勵自己人報名參賽。結果報紙刊登村的活動、電視來訪問，造成轟動，影視明星都希望被邀。連市政府和州政府都幫忙推廣，每到農曆年，全國民眾來東禪寺和仁嘉隆村吃美食、賞花燈。社區美化了，餐廳旺了，商業興隆，村民富裕起來，幾乎家家有小孩讀大學。十年來還跟馬來朋友年年合辦新春團結宴，建立堅實的友誼。覺誠法師跟公會領袖等討論出新的村名：幸福村，三十個公會等成立了仁嘉隆幸福村工委會，東禪寺佛光會是成員之一。

2022年農曆年東禪寺原訂晚上十點熄花燈，近十點時，訪客仍湧進來，廣場熱食攤前排長龍，各種麵食即將賣完。累了一天的義工陸續回家了。這時剛從南部回寺的覺誠法師，立刻走進廚房，煮一大鍋麵，一大鋼桶的八寶粥應急。星洲日報基金會副主席蕭依釗在當義工，聽到一位義工嘀咕：「她把廚房裡的食材都拿來煮粥。算來粥肯定虧本。」法師完全不計較，親自盛一碗碗粥給訪客。十一點客人散盡，法師回頭看，只剩下蕭依釗，問她：「蕭總編輯，你還沒走！」她答：「您這麼拚，我怎麼忍心離開？」

我看到仁嘉隆村沿路很多兩層樓大洋房，華人三、四代都住一起。我見證到中華文明的宗族制度依然鮮活地存在，這要歸功於公會的凝聚力，他們自己辦很多常年活動，包括祠堂的祭祖、頒發獎學金等。覺誠法師說，幸福村的成功歸功於公會領袖們的智慧和熱心付出。東禪寺為村裡的孩子辦三好學堂、青少年周日班等活動，引發他們讀書的興趣，成效令家長欣慰。佛光山與星洲日報基金會常常聯手救濟國內外災難。村民漸漸了解覺誠法師無我的慈悲付出，都來支持活動，例如急著寄出的救災物品，需要人手幫忙包裹，消息傳到村裡，就會有幾十個，甚至近百個青年，自動來幫忙。法師說他們心底一定覺得有意義，因為是給世界送出溫暖。