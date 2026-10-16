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約女網友吃飯表明AA…男看電影前提醒還錢 載她回家慘遭封鎖

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友跟異性出門約會，未表明要請客，事後女方不給錢還直接神隱，讓他難以接受。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名男網友跟異性出門約會，未表明要請客，事後女方不給錢還直接神隱，讓他難以接受。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

男女初次約會，行程費用該由誰負擔常引發討論。近日一名男網友發文抱怨，他認識一名女網友後，兩人相約出來，他並沒有說要全額負擔約會費用，但在結帳時，女方以「身上沒現金、帳戶沒錢」為由推託，隨後藉口回家拿錢，最後直接將男生封鎖神隱。文章曝光後，引發網友熱議。

日前一名男網友在Dcard發文表示，他認識了一名女網友，雙方約好在苗栗見面，一起吃飯跟看電影，他為此特地從台中出發。當天在吃完晚餐後，店員告知餐費為1514元，女方拿出錢包，卻一直沒有把錢拿出來，他為了避免店員等待，因此跟女網友說「我先付，等一下妳再給我」，也特別告知女方「餐費一人757元」。對方答應後，看到原PO付錢了，就跑出去抽菸。

到了電影院，買票前原PO就事先提醒「妳剛剛吃飯的錢還沒給我」，不料女方以「身上沒現金、帳戶沒錢」為由推託，要求「回家後拿現金」。當時原PO認為對方是等回家時再拿錢，沒想到女方突然說「不想看電影了」，因此原PO載對方到家裡附近，在車上等女生拿錢下來，結果女生一直沒有下來，最後他發現「自己被刪好友了」。

原PO坦言，他知道757元不算大錢，但他在意的是「從頭到尾都沒說要請客，也在付款前明確告知要分攤多少錢，對方也答應了」，事後女方卻直接消失。

文章曝光後，許多網友安慰「女生封鎖可以，但至少先還錢，建議下次出門前就說好AA，馬上就篩掉不適合的人」、「你遇到乞丐了」、「好會利用人的女生，有得吃又有得送回家」、「好在是看電影之前，不然你不只損失757元」、「建議下次出門前說好要AA」。

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約會 AA制 兩性關係

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