童年陰影…孩子被欺負卻遭父母質疑「做了什麼」 網嘆：從此沉默不再求助

孩子在外遭到欺負，回家向父母求助，得到的卻不是安慰，而是「你一定做了什麼吧？」近日有網友在社群平台分享童年遭受霸凌，卻不被家人理解的經歷，引發大批網友共鳴。不少人回憶，當年不僅得不到父母支持，甚至還被責怪、挨打，讓他們逐漸失去對家人的信任，長大後遇到困難也不再願意傾訴。

有網友日前在Threads發文，稱小時候被欺負回家訴苦，得到的回應卻是「妳被欺負，一定是妳對人家做了什麼」，甚至是左右臉各1下的清脆巴掌，讓她徹底心寒，從此無論發生什麼事，都不再向家人開口。

其他網友也分享類似經歷，有人學生時期遭到霸凌，向父母及老師反映，卻被認為是自己做錯事才會被欺負；有人因膚色黑被造謠、取綽號，母親卻認為一定是做了什麼才被霸凌，「去跟大家道歉他們就會喜歡你」；還有人透露，母親不僅質問自己為何被針對，甚至抽打他一頓，再詢問霸凌者是否消氣。

相關經歷引發網友不捨，認為孩子最難受的不是遭到欺負，而是鼓起勇氣求助時，最信任的人卻不相信自己，甚至很多孩子都聽過「你被欺負，一定是你做了什麼」，在一次次失望後選擇沉默，親子之間的信任也因此逐漸消失。