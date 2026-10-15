小姑參加婚禮穿超辣！新娘見「露背自拍+開高衩」氣炸：當自己主角？

婚禮是人生中的重要時刻，每位新娘都希望自己能成為全場最耀眼的焦點。不過，一名女網友抱怨，自己的小姑竟在婚禮當天穿著大露背禮服出席，打扮得比身為新娘的她還要性感，甚至在會場門口露背自拍，讓她越想越生氣，忍不住質疑「不懂為何盛裝打扮一定要露背露胸？」貼文曝光後引發熱議，網友看法兩極。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，小姑在她的婚禮當天穿著合身大露背長禮服加高衩，露出的肌膚甚至比新娘還多，讓她覺得對方彷彿把自己當成婚禮主角。原PO透露，當天家人看到小姑在會場門口露背自拍，還疑惑詢問「哪裡來的人怎麼會這樣？」直到她解釋對方是自己的小姑，家人才恍然大悟。

原PO坦言，婚禮結束後，她對這件事始終耿耿於懷，越想越生氣，認為參加婚禮雖然可以盛裝打扮，但不代表一定要穿得如此暴露，「如果沒露背露胸就是穿睡衣？沒有中間？」她更直言，原以為婚禮賓客好好打扮、卻不過度暴露，是最基本的禮貌，沒想到小姑的穿著卻讓她感到不舒服。

貼文曝光後，不少網友認為原PO反應過度，指出賓客盛裝出席婚禮也是表達重視的一種方式，不必將小姑的穿著解讀成刻意搶風頭。有人表示，婚禮當天的主角始終是新娘，不會因為其他賓客穿得性感就失去光彩，「新娘永遠最美，真的不用想太多」也有人認為，小姑可能只是平時較少有機會穿禮服，才會趁著婚禮精心打扮，勸原PO別太放在心上。

不過，也有另一派網友力挺原PO，認為參加婚禮除了打扮得體，更應顧及新娘的感受，避免穿著過於高調而搶走風采。有人直言，婚禮畢竟是新人的重要場合，「不要打扮得太張揚是給新娘的基本尊重」，賓客應懂得拿捏分寸，而非把婚禮當成個人伸展台；也有人批評小姑缺乏同理心與分寸感，認為即使沒有刻意搶風頭，也應尊重新娘的感受。

婚禮是人生大事，香港女演員林夏薇曾前往韓國參加朋友婚禮，卻因穿著一襲白色低胸連身裙，引發網友批評，認為她觸犯韓國婚禮的穿搭禁忌，直呼「很失禮」。

有網友在Threads轉發林夏薇參加婚禮的照片，指出在韓國參加婚禮應避免穿著白色服裝，因為白色通常被視為新娘的專屬顏色，甚至直言「新娘看到絕對會在心裡罵死你」，認為這是參加韓國婚禮的基本常識。