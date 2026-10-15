男友年薪250萬又優秀…她提2問題猶豫是否該結婚 網喊「快逃」：可能是假象

男友條件好，感情又穩定，是否就該步入婚姻呢？然而有女網友仔細思考兩人交往過程後，發現有些問題讓她難以釋懷，猶豫是否該依原訂計畫結婚。

據原PO所述，男友條件優秀，年薪約250萬，有房有車對她也很好，她則是年薪近70萬，雖然無車無房但有存款，也想要存錢買屬於自己的小房子。兩人目前已同居並約定2年後要結婚，然而兩人價值觀不同讓她對於是否要長久走下去感到迷惘。

首先是金錢問題，除了消費需要AA時沒有考慮雙方經濟落差，選擇高檔餐廳，或是說好同居會負擔生活費、3萬房租也只需支付8000元就好，讓她能存錢完成買房夢想，實際卻總是要求平分飯錢，或是要求她「贊助」保險套費用、甚至是因吵架提前飛回台灣的機票錢。

其次，則是男友坦承曾在有女友的情況下，跑去洗泰國浴。雖然此事發生在兩人交往前，但原PO還是無法接受，即使男友誠實坦白，也發誓不會再發生，但她心裡還是有疙瘩。

原PO指出，男友優點很多，願意認錯也願意低頭，會在她不舒服時第一時間出現照顧她，且每天接送她上下班、做家務，對她的工作和交際給予非常多的支援與情緒價值。但未站在她的角度思考，或說過的話沒有做到，以及一些林林總總的小事，讓她開始懷疑兩人到底適不適合結婚？

看完原PO的分享，網友一面倒建議她快分手！紛紛留言「這種有女友還去嫖的，妳就要有心理準備以後大概也會去嫖或出軌」、「他大你8歲、薪水是你的4倍，他要你出來跟他住還要你付房租、餐食AA，嘴巴上說要你存錢，結果各種給你要錢？」、「你明明$8000可以存起來卻偏偏出去住，還找個男人給自己添麻煩」、「人到手後，花錢態度有改變的，之後都會有問題」、「建議妳搬回家住，省錢買自己的房子，他應該沒有妳想像中的有錢」、「（月入）20萬還在A保險套錢的人你還在留戀什麼」。

有過來人也分享經驗，「只能說，他無意間說出的那些聽起來很『咯噔』的事情120%都是真心話，他是真的在跟你計較錢」，並表示前任也曾去買春，原PO男友說過的話，她的男友求復合時也說過，然而「男人的嘴騙人的鬼」，建議原PO再等一等，確定自己在婚姻裡想要什麼、可以承受什麼，「不要以和稀泥的心態輕忽這些警訊」。