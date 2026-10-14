吃掉孕媳冰棒！公公還搬醫師當擋箭牌 婦科醫搖頭：亂牽拖

懷孕期間真的不能吃冰嗎？一名孕婦無奈抱怨，自己買的冰棒竟被公公吃掉，對方還搬出「我認識的婦產科醫師說」，聲稱孕婦不能吃冰，婆婆更在一旁幫腔，警告吃冰會害寶寶氣管不好，甚至生出過敏兒。這番說法讓婦產科醫師蘇怡寧看不下去，親自發文破解迷思，還忍不住替孕婦抱不平：「不要吃掉孕婦的冰棒還亂牽拖」。

一名孕婦在網路上抱怨，自己又收到公婆的碎念，原因竟然是一根冰棒。她表示，公公擅自吃掉她買的冰棒，還理直氣壯地說，自己詢問過認識的婦產科醫師，對方表示孕婦不能吃冰。沒想到婆婆也跟著幫腔，聲稱吃冰會讓孩子氣管不好，甚至可能生出過敏兒，讓她相當無奈。

對此，蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文分享，強調目前沒有可靠的科學證據顯示，孕婦吃冰會讓寶寶氣管不好，或因此變成過敏兒。他幽默解釋，冰棒吃進嘴巴後，會經過食道進入胃部，整條路線根本不會經過子宮，更不會直接跑進寶寶的氣管，直呼「媽媽的食道跟寶寶的氣管，沒有接成一條冰棒專用快速道路好嗎！」

醫師進一步指出，胎兒所需的氧氣與營養，是透過胎盤交換，再經由臍帶輸送，並不是媽媽吃什麼，寶寶就會同步吃到什麼。他還開玩笑反問，「不然媽媽常吃麻辣鍋就會生辣妹嗎？」此外，人體具有體溫調節能力，冰冷食物進入體內後會逐漸回溫，正常吃一根冰棒，並不會讓子宮變成冷凍庫，更不會把寶寶的氣管「冰壞」。

至於吃冰是否會讓孩子變成過敏兒？醫師解釋，過敏的形成與遺傳、免疫系統及環境等多種因素有關，並非一根冰棒就能決定。此外，目前專業指引也不建議孕婦為了預防孩子食物過敏，就刻意避開雞蛋、牛奶或花生等食物，除非孕婦本身對特定食物過敏，才需要避免食用。

不過，這不代表孕婦吃冰完全沒有需要注意的地方。醫師提醒，真正該留意的是冰品的衛生、成分及攝取份量，包括是否妥善保存、使用的水源是否乾淨，以及乳製品有沒有經過殺菌等。英國國民保健署（NHS）的孕期飲食建議，也將使用巴氏殺菌乳製成的冰淇淋列為孕婦可以食用的食品。

另外，冰棒及冰淇淋通常含有不少糖分，部分產品的脂肪含量也較高，尤其患有妊娠糖尿病的孕婦，更應依照血糖狀況及飲食計畫調整攝取量。醫師也幽默提醒，就算把冰淇淋放到融化，糖分也不會跟著消失，「它只是從冰淇淋變成一碗很甜的湯而已」。

最後，醫師強調，如果孕婦本身吃冰會感到不舒服，當然可以選擇少吃或不吃，但不應將個人感受當成限制其他孕婦的理由，更不能隨意搬出醫師的名義替缺乏科學根據的說法背書。他也不忘替原PO討公道，霸氣喊話，「自己想吃冰，那你就自己去買」最後更直呼，「冰棒還來！這個鍋我們不背！」

不少孕婦也擔心吃下蝦、蟹、花生、雞蛋等容易引發過敏的食物，會讓寶寶出生後變成過敏兒，因此懷孕期間選擇忌口。醫師指出，孕期飲食最重要的是營養均衡，除非孕婦本身對特定食物過敏，否則不需要刻意避開這些食物。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會2015年曾針對316名育有0至3歲幼兒的母親進行調查，發現高達9成媽媽擔心寶寶過敏，74%在懷孕期間不敢吃容易致敏的食物，另有68%在哺乳期間忌口，主因都是害怕影響孩子的過敏體質。

醫師表示，無論懷孕或哺乳期間，媽媽都應盡量攝取多樣化食物，確保自身與寶寶獲得足夠營養。過敏體質受到遺傳、免疫系統及環境等多重因素影響，並非媽媽吃了某種食物，就一定會讓孩子過敏，因此不必為了預防過敏而過度限制飲食。