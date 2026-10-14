孩子長大、退休後婚姻亮紅燈？ 醫揭熟齡夫妻最容易忽略的關係危機

近年熟齡離婚議題受到關注，當子女成年、夫妻步入退休生活，原本維持家庭運作的工作與育兒責任逐漸淡去，長年累積的婚姻問題也可能浮上檯面。精神科醫師表示，婚姻走向破裂未必源自外遇等重大事件，長期缺乏情感交流、付出不被理解、反覆批評與控制等問題，若始終沒有獲得修復，都可能逐漸侵蝕夫妻關係。

精神科醫師楊聰財表示，許多夫妻雖然長年同住，日常對話卻只剩下生活瑣事，例如吃什麼、帳單是否繳納、孩子近況等，鮮少關心彼此的情緒與需求，出現情感疏離。當夫妻只剩下共同生活的責任，缺乏真正的情感交流，便容易從伴侶變成室友，即使每天見面，仍感到孤單。

另一個常見問題是多年累積的委屈沒有獲得理解。楊聰財說，有人認為自己多年照顧家庭，付出始終不被感謝；也有人覺得努力工作養家，卻得不到肯定。當雙方都認為自己付出較多，卻無法看見對方的辛苦，失衡感便會逐年累積，最終可能成為關係破裂的導火線。

此外，夫妻對生活的期待也可能隨年齡改變。年輕時忙於工作、育兒，價值觀差異容易被擱置；退休後相處時間增加，旅遊、社交、健康管理及生活習慣等差異，卻可能演變成日常衝突。尤其退休不只是工作身分改變，也代表夫妻必須重新協調生活節奏，若一方開始過度干涉另一方的家務與習慣，原有的相處平衡便可能被打破。

楊聰財說，另部分夫妻多年來以孩子為生活重心，孩子離家後才發現彼此缺乏共同興趣與話題，原本被家庭責任掩蓋的問題因而浮現。若婚姻長期依賴子女維繫，空巢期可能讓夫妻重新面對彼此的關係。

楊聰財提醒，長期否定、羞辱與輕視同樣不容忽視。反覆以「你都不懂」、「跟你說也沒用」等言語貶低對方，可能傷害自尊，也增加焦慮風險；限制交友、控制金錢與行動，或利用冷戰、罪惡感操控伴侶，也可能使被控制的一方逐漸耗竭。此外，性生活與擁抱、牽手等親密互動減少，以及慢性疾病、失智症或照顧壓力，也都可能加深隔閡。

楊聰財指出，以精神醫學科來看熟齡離婚不一定代表失敗，也可能是長期問題無法修復後的選擇；但若夫妻能及早建立傾聽、同理、感謝與尊重的相處方式，並在衝突後願意溝通，仍有機會修補關係。