照顧繼女23年！婚禮僅親生媽能坐主桌 她心寒改遺囑：重新安排人生

律師張育嘉近日在臉書發文透露，一名女性當事人，在繼女3歲時嫁給丈夫，23年來一路陪伴女兒成長，不僅照顧生活起居，也陪她度過求學階段，甚至為了照顧孩子，婚後決定不再生育。沒想到女兒結婚前一週卻告知她，因為親生媽媽將出席婚禮，男方長輩認為兩位媽媽同坐主桌不太合適，希望她改坐親友席。

當事人表示，女兒從小由她照顧，第一次月經、升學挫折等人生重要時刻，她都陪伴在旁，也從未阻止女兒與親生母親往來。她原本認為，愛一個孩子不需要爭奪誰才是真正的媽媽，沒想到女兒婚禮當天，卻被女兒要求只能坐在第12桌、靠近出口的位置。當司儀請新娘的爸爸媽媽起立時，她下意識地準備站起來，但最後站起來的是親生母親，而她只能默默留在座位上。

更讓她心寒的是，丈夫還補刀一句「妳應該會體諒」，透露丈夫事後不但沒有安慰她，反而責怪她在婚禮現場臉色不好，讓女兒難做人，反問她：「不就一個位子，有必要計較嗎？」

她表示，丈夫這番話也讓她決定重新思考往後的人生。她在婚前購置房產，也累積了工作30多年的積蓄，5年前曾立下遺囑，希望在依法保障丈夫特留分的前提下，將可自由處分的財產遺贈給女兒。由於女兒並未經合法收養，並不當然具有法定繼承人的身分，因此她當時特別透過遺囑安排。

如今，她已找律師辦理變更，取消原先規劃給女兒的遺贈。面對律師詢問原因，她則表示：「沒什麼，只是她結婚了，我也想替自己重新安排人生。」在經過女兒婚禮被冷落一事後，「她可以決定婚禮的主桌坐誰。我也可以決定我的遺產要留給誰。」

貼文曝光後，有網友認為，真正令人心寒的不是主桌座位，而是丈夫與女兒將她多年來的付出視為理所當然，直言「養大的，不如親生的」，也有人建議她重新審視婚姻關係，往後應該多為自己打算，不必一味委屈求全。

也有網友提到，問題的關鍵在於父親與女兒缺乏周全安排，兩位媽媽本來就可以同坐主桌，甚至一起合照，並不需要為了男方長輩的想法犧牲繼母的感受。另有網友分享自身經驗，表示曾看過生母與繼母、父親一起坐主桌的婚禮，只要新人願意溝通，便能兼顧不同家庭成員的感受。

不過，也有不同聲音指出，親生父母對孩子而言有特殊意義，女兒希望生母出席人生重要時刻可以理解，若繼母與女兒多年來感情深厚，更應透過事前溝通找到適當安排，而不是將兩人的關係變成非此即彼的選擇題。