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懷孕後老公秒變聖人不敢行房 理由曝光人妻傻眼：要修行到卸貨？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻表示，自己懷孕後，老公擔心性行為會傷到胎兒，自動開啟「禁慾模式」。圖／AI生成
一名人妻表示，自己懷孕後，老公擔心性行為會傷到胎兒，自動開啟「禁慾模式」。圖／AI生成

懷孕後老公竟然自動「出家修行」？一名人妻分享，自己目前懷孕4個月，沒想到老公得知喜訊後，竟直接開啟「禁慾模式」，夫妻倆已經整整3個月沒有親密接觸。原來老公是擔心傷到寶寶，才決定暫時忍住，讓她忍不住吐槽「懷孕的是我，結果禁慾修行的卻是他」。貼文曝光引發熱議，不少孕媽咪透露，懷孕後自己的性慾變得更旺盛，反而是另一半不敢碰。

原PO在Dcard以「懷孕後老公直接進入禁慾模式？」為題發文，透露自己第一次懷孕，目前已經4個月，從懷孕初期至今，夫妻倆整整3個月沒有「做功課」，更讓她好奇的是，老公這段期間完全沒有提出任何需求，彷彿突然變成無欲無求的聖人。

直到有一次原PO忍不住直接詢問老公，沒想到對方坦言，因為擔心寶寶還不穩定，害怕親密行為會傷害到胎兒，所以決定乾脆先忍住。聽到老公如此貼心的考量，原PO雖然覺得感動，卻也有些心疼，畢竟距離寶寶出生還有好幾個月，難道真的要一路忍到「卸貨」完畢嗎？她也好奇其他孕媽咪的經驗，想知道懷孕期間是否仍會與老公恩愛，以及究竟懷孕幾個月後才比較放心。

貼文曝光後，許多孕媽咪表示，懷孕後不但沒有失去性慾，反而比以前更加積極，結果變成老公擔心寶寶安全，不敢輕舉妄動，「我屬於懷孕後反而慾望變很大的那種，老公積極配合，不然我會生氣」、「我以為懷孕會讓我不想要，結果我一整個性慾滿滿，然後我老公不敢」、「我先生本來就蠻佛系的，反而我慾望比較大，積極在揪他」。

不過，也有不少網友坦言，丈夫一聽到懷孕就自動開啟禁慾模式。另有人認為，夫妻之間的親密互動不一定只能透過性行為，「性行為沒那麼狹隘啊，不會威脅寶寶的方式很多」，可以依照雙方意願與身體狀況調整。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕紀念醫院婦產科醫師黃建霈表示，許多伴侶擔心懷孕期間親密行為影響到胎兒，其實懷孕期間性生活仍然可以持續。他提到，伴侶若中斷親密關係，對彼此身心都不好，且可能有後遺症，像孕期中出軌等都是有可能發生的，建議伴侶孕期期間還是要保持良好親密關係。

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