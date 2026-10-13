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日熟年離婚比例飆新高！妻拒修復關係秒轉身 專家揭徵兆：不碎念了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本邁入每三對夫妻就有一對離異的時代，創下歷史新高。 圖／Pakutaso
日本邁入每三對夫妻就有一對離異的時代，創下歷史新高。 圖／Pakutaso

據日媒關西電視台報導，日本邁入每三對夫妻就有一對離異的時代。日本厚生勞動省最新統計資料顯示，雖然整體離婚件數呈下滑趨勢，但結縭20年以上的「熟年離婚」比例卻飆升至24.2%，創下歷史新高。

資深離婚諮商師指出，如今高達七至八成的熟年離婚由女方主動提出，且越來越多個案直接跳過「嘗試修復關係」的階段，妻子在悄悄盤算好後便毅然求去。這樣的趨勢反映了現代女性經濟獨立與長壽化的社會改變。許多女性不再選擇委屈隱忍，而是要在後半生找回自由與尊嚴。

反觀自認一切理所當然的丈夫，往往在妻子拖著行李不告而別後，才陷入孤單與悔恨。此外，多年婚姻中的資產處理極為複雜，頻頻衍生隱匿存款等財產分配糾紛。專家提醒，若平時嘮叨的妻子突然陷入徹底沉默，並非雨過天晴，反而常是離婚前夕的最後警訊。

但是，走出婚姻束縛的中高齡族群並未就此自我封閉，反倒讓熟齡「相親聯誼」的市場呈現空前榮景。在大阪等地專為40歲以上舉辦的聯誼會上，大多是離過婚的男女，希望在重拾自由之餘，能找到共度下半生、分享生活樂趣的伴侶，現場甚至創下五成的驚人配對率。「一個人很自由，兩個人更充實」，積極尋找第二春已成為日本熟齡世代翻轉人生下半場的全新選擇。

離婚 熟年 分手 夫妻關係 日本

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