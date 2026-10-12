車借弟弟吃虧？女友幫出氣槓弟媳害全家鬧僵 他爸媽氣炸勸分手

情侶交往多年，卻可能因為一台車走到分手邊緣！一名男網友近日抱怨，自己平時不太開車，便好心將名下的汽車和車位借給已婚弟弟一家使用，沒想到女友卻認為他被占便宜，甚至跳過男友，直接找弟媳理論，導致兄弟關係陷入尷尬。事情傳到父母耳中後，兩老更氣得要求他趕快分手，讓他無奈直呼：「她越幫，我現在反而越難做人。」

一名男網友近日在Dcard以「女友覺得我被佔便宜，幫我出氣反而讓我難做人」為題發文，表示自己名下有一間位於社區的房子，當初買房時也購入車位，另外還擁有一台汽車。不過，由於他平時習慣搭乘捷運、公車，鮮少需要開車，因此車子和車位大多閒置。

原PO透露，親弟弟已經結婚，還育有2名孩子，一家四口平時有用車需求，因此他乾脆主動將車子和車位借給弟弟使用。加上兄弟倆還有合夥做生意，平時相處融洽，彼此也不太計較金錢與物品的使用，因此他始終認為這只是家人間互相幫忙，根本不覺得自己吃虧。

沒想到，女友得知後卻相當不滿，認為原PO明明自己有車、有車位，卻全部讓弟弟一家使用，根本是在被占便宜。女友也認為，如果能把車子拿回來，未來兩人假日出遊就不用再搭乘大眾運輸，生活也會方便許多。

對此，原PO坦言能理解女友的想法，但問題是自己根本不覺得被占便宜，「車子是我主動借的，又不是弟弟跟我討的」，何況對方是自己的親弟弟，如果真的有需要，屆時再開口討論就好，沒有必要現在急著收回車子。

原PO原以為這只是情侶之間的意見分歧，沒想到女友竟然直接跑去找弟媳理論，讓事情瞬間鬧大。他無奈表示，弟媳並沒有擅自使用車輛，當初也是他自己答應借車，現在突然被女友責怪，換作是誰都會不高興。

更讓原PO頭痛的是，他與弟弟還有生意上的合作關係，如今因為一台車鬧得大家都不愉快，讓他不知道該如何面對弟弟一家。

事情傳到父母耳中後，兩老更是氣炸。爸爸認為兄弟合作多年都相安無事，怎麼女友一介入就開始出現摩擦；媽媽則直接批評，女友都還沒嫁進門，就已經開始盤算自己的利益，擔心未來真的結婚，家裡只會有更多紛爭，因此兩人都勸他趁還沒結婚趕快分手。

原PO坦言，起初還認為爸媽說得太重，也曾替女友緩頰，畢竟她是出於好意，希望替自己爭取權益。然而，最讓他難以接受的是，自己明明沒有要討什麼公道，女友卻擅自替他出氣，最後反而變成他必須收拾殘局。

這件事也讓原PO開始重新思考兩人的未來。他擔心今天只是借車、借車位就能引發這麼大的衝突，未來若真的結婚，自己與弟弟在生意上有其他金錢往來，是否又會鬧出類似爭執？

他強調，並非不願意聽取女友的意見，而是認為對方至少應該先與自己溝通，而不是擅自介入他的家庭關係。如今面對交往多年的女友，以及從小一起長大的親弟弟，再加上父母不斷勸分手，讓他陷入兩難，甚至開始認真考慮結束這段感情。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人認為女友確實越界，「她跑去跟弟媳吵這點太過了」、「如果她真的很介意，應該先提出來跟你討論」、「我也覺得越界了，之後其他事情是不是也會不過問我的感受就直接做？」、「聽你媽的，這種女人只能當女朋友」，認為即使是為另一半著想，也不應該未經同意就擅自介入對方的家庭事務。

不過，也有網友替女友抱不平，認為原PO對弟弟一家太過慷慨，忽略了未來與另一半共同生活的需求，「看到你其他地方留言說要用車就去短租，難怪你女友不爽，明明有車卻要租」、「你沒底線跟邊界感，這種婚後遇到影響小家利益的事，你沒膽跟智慧去照顧小家」、「其實東西借出去，就要有收不回來的打算了」。

另有網友指出，這起爭議不只是誰對誰錯，更凸顯雙方對家庭與婚姻的想法不同，「你覺得兄弟一家互相幫忙很正常，她可能已經在想你們兩個要怎麼過」、「她擅自去吵當然有問題，但你也得跟她講清楚，你希望這個安排維持到什麼時候」，認為如果兩人仍想繼續交往，就必須好好討論未來生活規劃，以及與原生家庭之間的界線。