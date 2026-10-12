婆婆偷幫孫買保險…受益人竟填小叔！媳婦傻眼：我太敏感？

婆婆幫忙照顧孫子，原本應該是讓爸媽省心的好事，沒想到卻可能成為婆媳衝突的導火線！一名媳婦近日抱怨，婆婆未經夫妻倆同意，竟擅自拿寶寶手冊幫孫子投保，更讓她傻眼的是，保險受益人居然不是孩子的爸媽，而是小叔。雖然保費全由婆婆支付，但她始終無法釋懷，忍不住上網詢問：「是我小題大作嗎？」貼文曝光後，引來大批網友熱議。

一名媳婦近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示婆婆平時對他們一家相當好，也會幫忙照顧寶寶。不過，婆婆最近卻做了一件讓她難以接受的事，那就是在完全沒有告知夫妻倆的情況下，擅自幫孫子投保，甚至將保險受益人指定為小叔。

原PO透露，當時婆婆已經找好保險業務員，連投保相關事宜都處理得差不多，只差法定代理人簽名。直到業務員來到家裡，婆婆要求丈夫簽名時，夫妻倆才第一次得知這件事。由於擔心當場拒絕會讓婆婆難堪，丈夫最後還是簽下名字。

原PO坦言，自己能理解婆婆疼愛孫子的心情，加上保費也是婆婆負擔，因此對於婆婆願意花錢替孩子買保險，她並沒有意見。真正讓她介意的是，婆婆根本沒有事先徵求孩子父母的同意，就擅自作出決定。

更讓原PO不舒服的是，當初因為寶寶平時由婆婆照顧，擔心孩子臨時身體不適需要就醫，才會放心將寶寶手冊交給婆婆保管，沒想到竟被拿去辦理保險。經過這次事件後，她已經將寶寶手冊收回，避免類似情況再次發生。

原PO表示，目前保險已經投保超過一個月，她暫時沒有打算退保，也認為現在可能無法退掉。不過，她已經要求丈夫向婆婆問清楚，究竟替寶寶購買了哪些保障，沒想到至今仍拿不到保單，讓她更加不安。

此外，她也請丈夫轉告婆婆，未來任何與寶寶有關的事情，都應該先告知孩子的父母，不能再擅自作主。儘管事情已經過了一段時間，她仍然耿耿於懷，忍不住詢問其他網友：「大家能接受嗎？還是我太敏感？」

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱議，不少人認為婆婆的行為相當不妥，尤其受益人竟然是小叔，更讓人難以理解，「受益人是小叔，也太奇怪了」、「這我無法接受」、「只有我覺得可怕嗎？是我會爆炸」、「事實證明，婆婆比較疼小叔」、「這是為了錢而不是為了小孩喔」。

也有網友直言，原PO夫妻當初就不應該因為顧及婆婆面子而簽名，「其實當下就不要簽，不用怕什麼拆婆婆的台」、「沒有事先跟我商量的事情，先斬後奏，我都不可能簽」、「婆婆先斬後奏還怕拆她的台嗎？」認為涉及孩子權益的事情，父母應該堅守底線。

另外，部分網友對受益人的安排感到擔憂，甚至聯想到保險金可能遭到不當利用，「當然不行，萬一遇到有歹心的人怎麼辦」、「會不會為了錢詐領保險金」、「孩子是我的，要換受益人，不然就退保」，也有人建議原PO應儘快確認保單內容，釐清受益人及相關保障。