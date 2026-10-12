【生活的風景】水姑娘／走得動的時候，就出發

今年七月中旬，我和外子報名參加韓國釜山五日遊。出國旅行除了欣賞不同的風景，也讓人在短短幾天裡認識來自各地的旅伴，分享彼此的人生故事。

團裡有位七十歲的大姊讓我留下深刻印象，每天集合時，她總背著簡單的隨身包，臉上帶著愉快的笑容。無論是逛市場、走景點，或在街頭尋找美食，她總跟著大家的腳步前進，遇到新鮮事物便停下來欣賞。幾天下來，我發現她不僅體力好，更有一顆願意探索世界的心，走起路來甚至比不少年輕人還俐落。

閒聊時，我才知道她退休後便開始安排旅行，今年預計出國六趟。聽到這個數字，我忍不住驚訝地問她：「怎麼會安排這麼多趟？」她笑著回答：「年輕時忙著工作，也忙著照顧家庭，根本沒有時間玩。現在退休了，趁身體還走得動，就想到處看看。不然等以後想去，也許腳步已經跟不上了。」她說得輕描淡寫，卻讓我一直記在心裡。

旅途中，從她自在欣賞異國風景的模樣，我忽然明白，旅行對她而言，不只是到過多少地方、看過多少景點，而是在人生下半場，仍保有對世界的好奇。她沒把退休視為人生的停頓，而是替自己開啟另一段旅程。

這也讓我想起家中的婆婆。每當我們邀請她一起外出，不論是近郊走走，或安排一趟旅行，她總是笑著婉拒：「出門太累了，你們去就好。」我明白，每個人都有自己喜歡的生活方式，有人習慣守著熟悉的環境，享受安穩自在的日子；有人則希望趁還有體力時，多看看外面的世界。婆婆選擇的是熟悉與安定，而這位七十歲的大姊選擇的是探索與體驗，沒有誰比較好，只是人生道路上的不同選擇。

看著她在異國街頭自在行走的身影，我心裡多了一份感動，也多了一份提醒。年輕時，我們總以為時間還很多，想做的事情可以慢慢等待；直到某個年紀才發現，能夠自由安排人生，不只是需要時間，更需要健康的身體。

旅程結束後，我仍常想起她在釜山街頭燦爛的笑容，也告訴自己，當未來走到她的年紀時，希望我也能保有這份對生活的熱情。趁腳步還穩、身體還健康，為自己安排想去的地方，也為人生留下更多值得回味的風景。

人生下半場，不一定要有多麼華麗的安排，只要心裡還有想去的地方，願意在適當的時候出發，每一段經歷，都會成為歲月裡珍貴的收藏。