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勵馨辦全齡女孩忘憂祭 國際崇她31區倡終止童婚、保障受教權

中央社／ 桃園11日電

響應聯合國「國際女孩日」，勵馨基金會今天在桃園舉辦「2026全齡女孩忘憂祭」活動。國際崇她31區參與，盼藉由音樂演出及行動倡議，呼籲社會重視女孩受教育權與未來選擇權。

聯合國兒童基金會為今年10月11日的國際女童日訂下「終止童婚、投資女孩權利」 主題。勵馨基金會在桃園市環球購物中心A19舉辦特別企劃「全齡女孩忘憂祭」活動。國際崇她31區積極支持協辦，社員們頭戴象徵國際女孩日的特色髮飾、身穿橘色服裝，齊聲喊出「閃耀青春　女力揚昇」口號，桃園社長黃吳淑芬更率領「沐樂團」登台演出，傳遞女性自信、活力與互助支持的力量。

勵馨基金會執行長王玥好致詞表示，社會對女性的性別刻板印象及框架，容易限制女孩發展與探索自我機會。勵馨倡議女孩培力並在2013年促成台灣女孩日設立，盼提升社會對女孩權益的重視。女孩應在人生各階段獲得足夠支持與資源，政府、企業、民間團體及社區都應共同投入，協助女孩發掘潛能、追尋夢想，不受性別框架限制。

國際崇她31區總監聶惠如說，根據聯合國統計，全球每年仍有超過1200萬名女孩在成年前結婚，約有1.33億名女孩失去接受教育機會。教育不僅改變個人命運，更能提升家庭與社會的發展潛力。女孩需要的不只是保護，更需要被相信、被支持，以及發揮潛能的機會。從一份獎學金、一個選擇、一個學習機會開始，都可能成為改變生命的重要起點。

聶惠如指出，崇她社每年撥出經費用來照顧這些孩子，希望在2030年能終止女孩的童婚，聯合國將10月11日訂為國際女孩日，就是呼籲各界重視女孩教育與權益。崇她社在國際上自成立107年以來就一直在幫助婦女與女孩，其中一個重點就是終止童婚，目前已協助10多個國家透過教育改善弱勢女孩處境，盼藉此打破性別框架，讓女孩擁有自主選擇未來的機會。

受教權 環球購物中心 桃園

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