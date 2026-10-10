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她抽中2000元餐券卻轉賣給同事 男友氣炸網也不挺：很自私

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己幸運抽到吃到飽餐券，但因食量不大，便將餐券便宜賣給同事，沒想到男友卻認為她做決定前完全沒考慮自己，兩人因此爆發爭執。示意圖/AI生成
一名女網友分享，自己幸運抽到吃到飽餐券，但因食量不大，便將餐券便宜賣給同事，沒想到男友卻認為她做決定前完全沒考慮自己，兩人因此爆發爭執。示意圖/AI生成

抽中價值約2000元的吃到飽餐券，你會留著和另一半約會，還是直接轉賣換現金？一名女網友分享，自己參加抽獎活動幸運中獎，但因為食量不大、不喜歡吃到飽，便將餐券便宜賣給同事。沒想到回家分享這件開心事，男友卻當場變臉，認為她做決定前完全沒考慮自己，兩人因此爆發爭執，至今仍陷入冷戰

這名女網友在Dcard以「我把抽到的餐券賣掉，男友知道後氣到不行」為題，指出男友不滿她處理獎品前，沒有先詢問他的意見，還提到過去拿到演唱會門票或其他物品時，都會優先問女友是否需要，用不到才考慮轉賣。

這名女網友認為，餐券是自己抽中的，既然不想吃，當然有權決定如何處理，甚至氣得拿包包砸向男友，反問難道連自己抽到的東西都不能自行決定？最後雙方各持己見，男友只留下一句「妳開心就好」，讓她相當不解，詢問自己究竟有沒有做錯？

貼文一出後，網友幾乎一面倒支持男友，紛紛表示「他說的沒錯，他都第一個想到妳，妳卻沒有第一個想到他，妳真的有在乎過對方嗎」、「他在意的是妳有沒有想到他，妳在意的卻是那是妳自己的東西」、「的確賣給同事更有性價比，但感情中不適合談性價比，而是有沒有想到對方」、「我是妳的男友我也會很不舒服，覺得若另一半有好東西是他自己不用的，但第一個想到我可能會喜歡而先留著問我，我會很開心有被放在心裡」、「把立場轉換一下，如果今天他抽到一個是妳喜歡的東西，結果告訴妳很聰明的拿去換現，而不是第一時間問你有沒有想要，妳能理解哪種感覺嗎」。

事實上，伴侶之間爭吵其實不一定是壞事。本站曾報導，一項最新研究指出，只要能在爭執後有效化解衝突，反而有助於讓關係更穩定、彼此之間也更加親密。

這項研究指出，關鍵不在於避免爭吵，而是「怎麼吵」。當伴侶之間能理解彼此情緒，並在當下適當回應，就能減少誤解、降低衝突強度，甚至強化彼此連結。反之，如果刻意壓抑衝突、什麼都不說，反而可能讓不滿累積，長期侵蝕關係。

這項研究打破了迷思，證明一味迎合對方、說對方想聽的話，並不會顯著提升關係滿意度。真正重要的，是在情緒高漲時，具備自我控制能力，避免讓小摩擦升級成激烈爭執。

吃到飽 男友 冷戰

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